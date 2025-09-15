CorseNetInfos
Porticcio : le corps d’une jeune femme découvert dans une voiture


MP le Lundi 15 Septembre 2025 à 16:06

Le corps sans vie d'une jeune femme a été découvert dans une voiture stationnée sur un parking de Porticcio ce lundi matin. Selon les premières constatations, "il s'agirait d'une mort naturelle"'.



Le corps sans vie d’une jeune femme a été découvert dans une voiture ce lundi matin sur un parking de Porticcio, a indiqué le procureur de la République d’Ajaccio, Nicolas Septe, confirmant une information de Corse-Matin.

La gendarmerie s'est rendue pour les lieux afin d'effectuer les premières constatations. « Il s’agirait en hypothèse privilégiée d’une mort naturelle », a-t-il précisé le procureur, ajoutant qu’une autopsie aura lieu dès mardi. 




