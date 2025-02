Portes ouvertes au CFA de Haute-Corse : Découvrez les formations en alternance

Le Centre de Formation des Apprentis (CFA) de Haute-Corse organise une journée portes ouvertes, mercredi 12 février, de 7h30 à 18h30 à Furiani. Cet événement se veut un véritable point de rencontre pour les jeunes, les parents, les demandeurs d’emploi et les professionnels en reconversion, avec un programme riche et varié, pensé pour répondre aux besoins de chacun.



Les visiteurs auront l’opportunité de découvrir les cinq pôles de formation du CFA, ainsi que ses équipements pédagogiques modernes, répartis sur 7 500 m² de plateaux techniques. Ce sera l’occasion de rencontrer des formateurs et des apprentis, et de s’informer sur les 80 diplômes proposés, allant du CAP au BTS, dans des secteurs aussi variés que l’artisanat, le commerce, l’industrie ou les services.



Les équipes du CFA mettront également en avant les dispositifs d’accompagnement comme la prépa-apprentissage et la formation continue, ainsi que les différentes options d’alternance, afin de guider les jeunes dans leur choix de carrière. Des structures partenaires, telles que les Missions Locales, Corsica Orientazione, et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, seront présentes pour orienter et conseiller les visiteurs dans leurs démarches.





Que vous soyez à la recherche d’une première formation, en quête d’une reconversion ou simplement curieux des opportunités en alternance, cette journée permet de rencontrer les formateurs et de découvrir des métiers porteurs d’avenir, dans un cadre dynamique et moderne. Rendez-vous le 12 février pour découvrir comment le CFA de Haute-Corse peut façonner votre avenir professionnel.