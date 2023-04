Portes ouvertes au CFA de Haute-Corse : De nombreuses formations en alternance à découvrir

Le Centre de formation des apprentis (CFA) de Haute-Corse organise, le mercredi 12 avril 2023, une journée portes ouvertes, de 7h30 à 19h30. L'occasion pour les jeunes qui doivent faire leur choix de formation d’appréhender de manière concrète certains métiers et découvrir les 5 pôles de savoir-faire, les 7 500m2 de plateaux techniques et les 80 diplômes proposés par l'étblissement.



Le campus de Furiani, dirigé par Xavier Lucciani proposera également des visites de l’établissement, de ses équipements pédagogiques, de ses pôles de savoir-faire et ses formations. Formateurs, enseignantes et apprentis répondront aux questions et interrogations des parents, des jeunes ou du public intéressé, sur les nombreux métiers offerts par le CFA, avec des diplômes allant du CAP au BTS (bac + 2) en alternance.





Les Missions Locales, le Centre d’Information et d’Orientation, Corsica Orientazione, la Chambre de Commerce et d’Industrie ainsi que la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, le service public territorial de l’orientation, seront également présents lors de cette journée qui a pour vocation de promouvoir l’apprentissage, voie directe vers l’emploi, et de faire découvrir aux jeunes les métiers et les diplômes accessibles au CFA de Haute-Corse qui cette année compte plus de 800 inscrits.