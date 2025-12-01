CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita : les vidéos 31/12/2025  Le dessin de Battì - Sporting, nostalgia 16/11/2025 Pollution aux particules fines : retour à la normale lundi en Corse 16/11/2025 À table - Stufatu di funghi è pulenta  16/11/2025

Pollution aux particules fines : retour à la normale lundi en Corse


La rédaction le Dimanche 16 Novembre 2025 à 10:44

Un flux de sud chargé en particules fines PM10, issu d’un transport de poussières sahariennes, continue de traverser la Corse ce dimanche. Ce phénomène, amorcé samedi, maintient sur l’île des concentrations élevées de particules dans l’air. Selon les prévisions, ces niveaux pourraient atteindre le seuil d’information et de recommandation, ce qui justifie la poursuite des mesures de prudenc



Pollution aux particules fines : retour à la normale lundi en Corse
Les conditions météorologiques devraient toutefois évoluer en fin de journée, indique Qualitair Corse. Des précipitations sont attendues, accompagnées d’un déplacement progressif de la masse d’air vers l’Est. Cette combinaison devrait favoriser un lessivage atmosphérique et une dispersion des particules. Une amélioration sensible de la qualité de l’air est ainsi anticipée, avec un retour à des niveaux habituels dès ce lundi 17 novembre 2025.

D’ici là, les recommandations émises la veille restent en vigueur : limitation des activités physiques intenses en extérieur pour les populations sensibles, vigilance pour les personnes souffrant de pathologies respiratoires ou cardiovasculaires, et réduction des émissions liées au chauffage ou aux déplacements lorsque cela est possible.




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos