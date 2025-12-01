Pollution aux particules fines : retour à la normale lundi en Corse

Les conditions météorologiques devraient toutefois évoluer en fin de journée, indique Qualitair Corse. Des précipitations sont attendues, accompagnées d’un déplacement progressif de la masse d’air vers l’Est. Cette combinaison devrait favoriser un lessivage atmosphérique et une dispersion des particules. Une amélioration sensible de la qualité de l’air est ainsi anticipée, avec un retour à des niveaux habituels dès ce lundi 17 novembre 2025.



D’ici là, les recommandations émises la veille restent en vigueur : limitation des activités physiques intenses en extérieur pour les populations sensibles, vigilance pour les personnes souffrant de pathologies respiratoires ou cardiovasculaires, et réduction des émissions liées au chauffage ou aux déplacements lorsque cela est possible.