Pôle foncier de Corse : Ajaccio met la pression pour obtenir son implantation

Ajaccio ne veut pas laisser échapper le futur pôle foncier de Corse. Réuni en conseil municipal jeudi dernier, le conseil a adopté une motion demandant au garde des Sceaux d’implanter cette structure spécialisée au sein du tribunal judiciaire d’Ajaccio, sous les yeux de Stéphane Nesa, Bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau d’Ajaccio. Une prise de position politique appuyée, alors que le principe de sa création est désormais acté mais que le lieu de son siège, reste à déterminer entre Ajaccio et Bastia. Annoncé par Gérald Darmanin lors de sa venue dans l’île en juin 2025, le pôle aura pour vocation traiter les situations de désordre foncier : titres de propriété, biens non délimités, successions complexes, biens sans maître ou copropriétés comportant des lots inconnus. Son principe est acquis, mais ses missions précises, son organisation et surtout sa localisation restent à définir.





Pour défendre la candidature ajaccienne, Stéphane Sbraggia met d’abord en avant l’ampleur locale du contentieux. La motion rappelle ainsi que « 73 % des parcelles concernées par une succession non réglée se situeraient dans le ressort du tribunal judiciaire d’Ajaccio », tandis que « 54 % de la superficie totale des biens non délimités de Corse se trouveraient en Corse-du-Sud ». Dans la seule commune d’Ajaccio, « 51 % du patrimoine communal non titré » serait concerné. Au-delà des statistiques, Stéphane Sbraggia souligne que « ces situations d’indivision, de successions non réglées, de biens non titrés ou non délimités constituent un obstacle très concret pour les particuliers comme pour les collectivités ». Elles « compliquent les opérations d’aménagement, la mobilisation du foncier, le traitement des immeubles dégradés, la prévention des risques et, plus largement, le développement de nos territoires », relève la délibération.





La majorité municipale met également en avant les compétences déjà présentes au tribunal judiciaire d’Ajaccio. « Le contentieux foncier représente aujourd’hui une part majeure de son activité civile » et a permis « le développement, au fil des années, d’une véritable expertise parmi les magistrats, les avocats et les professionnels qui interviennent à leurs côtés », affirme l'édile.

