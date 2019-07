Plusieurs concurrents secourus sur le trail de la Restonica

Le premier concurrent - un homme de 27 ans -a été pris en charge par le centre de secours de Corte à 13 heures à 100 m de l'arrivée complètement déshydraté et inconscient.

Il a été rapidement évacué sur le centre hospitalier de Bastia par Dragon 2B, l'hélicoptère de la Sécurité civile.

Un demi-heure plus tard, c'est à Bocca Soglia que les pompiers montagnards et le même Dragon 2B étaient appelés pour un autre concurrent en difficulté pris en charge et évacué sur l'hôpital de Corte.

Autres interventions simultanées à 14h50 au lac de Ninu.

Un coureur de 38 ans victime d'une chute, et un second de 57 ans, d'une entorse à une cheville ont été pris en charges par les pompiers et Dragon 2 B et eux aussi évacués sur l'hôpital de Corte.

Enfin un autre concurrent, déshydraté et victime de nausées à Bocca di Porte, a du être évacué de la même façon sur l'hôpital.