Plus qu'un seul vol trois fois par semaine de et vers Marseille à l'aéroport de Calvi

" Suite à l’annonce du Gouvernement concernant la prolongation des mesures de prévention de la contagion du Covid-19, l’aéroport de Calvi restera ouvert avec des opérations réduites jusqu’au 7 avril.A noter que les vols Calvi - Nice sont suspendus jusqu’à nouvel ordre.Attention : Ces horaires peuvent être modifiés un jour avant le départ.Pour plus d’informations sur vos vols Marseille et Nice, contactez @aircorsica www.aircorsica.com ".Ce communiqué fait suite, rappelons-le, à un service minimum mis en place au premier jour des règles de confinement, entraînant du même coup une réduction des personnels de la plate forme avant une mise au chômage partiel de bon nombre d'employés. Ce service comprenait un vol quotidien de et vers Marseille et Nice ainsi que trois vols hebdomadaires de et vers Paris-Orly.Rapidement, pour des raisons évidentes, il s'est avéré que le maintien de ce service ne s'imposait plus, tant les passagers à emprunter ces vols étaient peu nombreux, et pour cause.Certains de ces vols ont du reste été régulièrement annulés ou déroutés vers Bastia.La fermeture de l'aéroport de Paris-Orly le 31 mars et le nombre très restreint des vols de Nice expliquent aussi ces changements bien compréhensibles.A ce jour donc, seul l'avion de Marseille utilisés par de nombreux patients soignés dans les hôpitaux de Marseille reste en service. Ce vol Calvi-Marseille et retour sera assuré par Air Corsica à raison de trois rotations par semaine:- XK 9250 Calvi - Marseille. Départ 8h20 - Arrivée 9h20, le lundi, mercredi et jeudi-XK 9251 Marseille - Calvi . Départ 10h20 - Arrivée 11h20 le mardi, jeudi et vendredi.Compte tenu de la situation actuelle et des directives de confinement imposées par le Gouvernement rien ne justifiait en effet ces trois vols.A noter tout de même les efforts de la Compagnie Air Corsica pour maintenir ce vol de Marseille et ce pour les raisons évoquées, tout comme les CCI et la Société d'exploitation Casavia soucieuses d'assurer un service minimum.Cette pandémie du Corona Virus a une autre incidence, celle de la suspension de tous les vols low cost nationaux et internationaux.