Plein succès pour la 3e édition du marché « Vinted » de Bastia.

« Les deux premières éditions dans les quartiers sud à Pepito-Ferretti en 2023, et à l’Alb’oru l’an passé; ont rencontré beaucoup de succès. Il était donc logique que l’on poursuive l’expérience», souligne Françoise Filippi, vice-présidente du CCAS de la mairie de Bastia. «En choisissant cette année la place Saint-Nicolas, on souhaitait continuer notre parcours dans les quartiers de la ville afin de toucher tous les publics, de créer du lien, de la mixité sociale et culturelle ».





Cette version 2025 s’est déroulée en version élargie, avec encore plus de stands, de 11 à 17h30. «Ce marché des jeunes - moins de 18 ans - a consisté en la vente et l’échange, de vêtements, d’accessoires, de jouets, livres et autres articles de seconde main», souligne Céline Dolesi, directrice du centre social François-Marchetti, «Ce marché est inspiré du site Vinted avec l’idée de favoriser le lien social et d’encourager l’économie circulaire et solidaire. C’est une façon pour les jeunes de faire de la place dans leur armoire, de vendre des vêtements en très bon état et de se faire un peu d’argent de poche. C’est aussi une façon de sortir de derrière son écran et partager un moment convivial », ajoute-t-elle.

Invité cette année, le Syvadec tenait un stand à la sensibilisation et à la gestion des déchets, au recyclage et a effectué une collecte des vêtements invendus en fin de journée.

Cette version printanière du « Vinted » sera complétée, à l’approche des fêtes de fin d’année, par une version automnale dans un autre quartier de la ville.