Plaine de Peri : 5 blessés dans un accident de la route

En début de matinée ce 5 octobre dans la plaine de Peri en direction de Bastia trois voitures et un camion sont entrés en collision.

Trois personnes ont été rapidement prises en charge par les pompiers et évacuées au centre hospitalier d'Ajaccio, une quatrième victime a été secourue sur place et une dernière a été désincarcérée de son véhicule, légèrement blessée.