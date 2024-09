Pietrosella : alerte tempête, les plaisanciers invités à quitter le mouillage

En prévision d’une tempête qui devrait frapper dans les jours à venir, la commune de Pietrosella met en garde les plaisanciers actuellement amarrés dans la baie. Des vents violents dépassant les 27 nœuds ainsi qu’une houle de plus d’un mètre sont attendus, rendant le mouillage non sécurisé dans ces conditions. La municipalité précise que le mouillage organisé n’est pas conçu pour résister à ces phénomènes météorologiques. Elle recommande donc vivement à tous les plaisanciers de quitter la zone et de mettre leurs bateaux à l’abri.



La commune rappelle également aux propriétaires de bateaux "qu’ils sont légalement responsables de leur embarcation et des dommages qu’elle pourrait causer à autrui, conformément au cahier des charges en vigueur. En cas de sinistre, des poursuites de la part d’autres usagers ou de la collectivité pourraient être engagées."



Pour toute question ou demande d’assistance, le service mouillage de Pietrosella reste disponible. Les plaisanciers peuvent les joindre par téléphone au 04.95.53.50.58 ou au 06.20.19.19.25, ainsi que par email à mouillage@pietrosella.fr.