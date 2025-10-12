Pietralba : trois blessés dont deux graves dans un violent accident de la route

Un violent accident s’est produit ce dimanche matin sur la RT30, à hauteur de la commune de Pietralaba.



Le Service d’Incendie et de Secours de Haute-Corse indique qu’un « choc frontal » s’est produit entre deux véhicules, faisant trois victimes dont deux en urgence absolue et une en urgence relative



Deux ambulances, un véhicules de secours routier, le médecin du SAMU, l’hélicoptère Dragon 2B et un cadre sapeur-pompier sont mobilisés sur place.