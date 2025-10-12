CorseNetInfos
Pietralba : trois blessés dont deux graves dans un violent accident de la route


La rédaction le Dimanche 12 Octobre 2025 à 13:28

Ce dimanche matin, une collision fronte entre deux véhicules a fait trois blessés, dont deux sont en urgence absolue. D'important moyens sont mobilisés sur place.



Un violent accident s’est produit ce dimanche matin sur la RT30, à hauteur de la commune de Pietralaba.
 
Le Service d’Incendie et de Secours de Haute-Corse indique qu’un « choc frontal » s’est produit entre deux véhicules, faisant trois victimes dont deux en urgence absolue et une en urgence relative 
 
Deux ambulances, un véhicules de secours routier, le médecin du SAMU, l’hélicoptère Dragon 2B et un cadre sapeur-pompier sont mobilisés sur place.




