Pierre Carta, Mister Corse 2021 : "cette écharpe c'est une belle revanche"

- Que fait Mister Corse dans la vie ?

- J’ai eu un CAP dans la restauration mais depuis un mois et demi, je travaille pour une entreprise de sous-traitance qui livre de la manufacture de pharmacie. Avant cela, j’ai été longtemps vendeur dans le prêt à porter, un domaine qui me plaît beaucoup.



- Des passions ?

- Oui, à 5 ans, j’ai commencé le foot. Mais tout a basculé le jour où j’ai vu la comédie musicale Romeo et Juliette au dôme de Marseille. A 13 ans, j’ai approché le milieu artistique et surtout la danse. J’ai commencé par du street jazz puis du jazz et le hip hop break. D’ailleurs je fais partie de « l’entrée des artistes », une association ajaccienne qui présente des comédies musicales comme Robin des bois ou encore le Roi lion. Après m’être cassé le genou en 2018, j’ai repris doucement. A présent je me suis essayé à la Salsa et la Bachata.



- Vous n’avez jamais voulu en faire votre métier ?

- A 16 ans, j’ai voulu me lancer et toucher le monde professionnel. J’ai tenté d’intégrer l’Académie internationale de la danse, où j’ai été accepté. La formation était coûteuse, ma mère était derrière moi mais mon père ne me soutenait pas du tout. Il était de la vieille école. Pour lui, un homme ça ne faisait pas de la danse. Alors, j’ai dû mettre ça derrière moi mais ça a toujours été un très grand regret.



- Que représente pour vous le titre de Mister Corse ?

- La vie ne m’a pas aidée mais maintenant j’ai une deuxième chance et je vais travailler d’arrache-pied pour décrocher le titre de Mister France. Cette écharpe c’est une belle revanche, elle peut changer ma vie car elle ouvre des portes. Mon père n’a jamais été là pour moi, il ne m’a jamais aidé pour accomplir mes rêves et à présent il y a des gens autour de moi pour m’aider.



-Et qu’en pense votre père ?

- Pour la première fois il est fier. C’est beaucoup d’émotions.



- Il y a des causes qui vous tiennent à cœur et que vous aimeriez porter ?

- La cause animale est importante pour moi. Je soutiens le refuge de la Caldaniccia. Mais dans les prochaines semaines j’aimerais approcher une association qui travaille pour l’inclusion sociale des personnes handicapées.



- Un petit mot pour terminer ?

- Je voudrais remercier tous les candidats qui ont été géniaux, le comité Mister France Corse, François Deixonne le président national du comité Mister France, ma famille, celles et ceux qui sont venus à l’élection et bien sûr les Corses. Je défendrai mon île de cœur à Paris en janvier prochain.