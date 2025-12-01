Pétition pour maintenir la croix de Quasquara : déjà plus de 50 000 signatures

"Nous appelons toutes les personnes attachées à la Corse, à son histoire et à ses symboles à soutenir ce mouvement pacifique et respectueux".
La pétition lancée sur Change.org pour "Pour maintenir la croix de Quasquara : symbole de notre patrimoine et de notre identité" a recueilli plus de 50 000 signatures. La pétition a également reçu en ligne de nombreux soutiens.
Elle demande "que la décision soit reconsidérée ou contestée en appel, au regard de la valeur patrimoniale et traditionnelle de la croix ; Que la croix soit reconnue officiellement comme élément du patrimoine culturel corse ; Et, si nécessaire, que son maintien soit envisagé sur un terrain privé, afin qu’elle continue de marquer dignement l’entrée du village, comme le veut la tradition."
"Bien plus qu'un symbole religieux, un repère culturel, historique et identitaire"
"La décision du tribunal administratif de Bastia du 10 octobre dernier ordonnant le retrait de cette croix au nom de la loi de 1905 provoque une profonde incompréhension. La laïcité n’impose pas l’effacement de la mémoire locale ni des symboles culturels qui appartiennent à l’histoire de la Corse " souligne la pétition.
Et de rappeler : "Nous Corses, habitants de Quasquara, Corses de cœur et défenseurs de notre patrimoine, exprimons notre profond attachement à la croix située à l’entrée du village. Cette croix, installée en 2022 à l’emplacement d’un ancien calvaire connu de la mémoire collective, représente bien plus qu’un symbole religieux : elle est un repère culturel, historique et identitaire, à l’image de nombreuses croix qui marquent depuis des siècles les entrées des villages corses. Dans nos villages, ces croix font partie du paysage, du patrimoine rural et de la transmission de nos traditions. Elles rappellent le respect de nos anciens, les chemins empruntés par les générations passées, et participent à la beauté de nos territoires."
https://www.change.org/p/pour-maintenir-la-croix-de-quasquara-symbole-de-notre-patrimoine-et-de-notre-identit%C3%A9
