Pétition pour maintenir la croix de Quasquara : déjà plus de 50 000 signatures

"La décision du tribunal administratif de Bastia du 10 octobre dernier ordonnant le retrait de cette croix au nom de la loi de 1905 provoque une profonde incompréhension. La laïcité n’impose pas l’effacement de la mémoire locale ni des symboles culturels qui appartiennent à l’histoire de la Corse " souligne la pétition.Et de rappeler : "Nous Corses, habitants de Quasquara, Corses de cœur et défenseurs de notre patrimoine, exprimons notre profond attachement à la croix située à l’entrée du village. Cette croix, installée en 2022 à l’emplacement d’un ancien calvaire connu de la mémoire collective, représente bien plus qu’un symbole religieux : elle est un repère culturel, historique et identitaire, à l’image de nombreuses croix qui marquent depuis des siècles les entrées des villages corses. Dans nos villages, ces croix font partie du paysage, du patrimoine rural et de la transmission de nos traditions. Elles rappellent le respect de nos anciens, les chemins empruntés par les générations passées, et participent à la beauté de nos territoires."