Pétanque, ball-trap et voile au menu dans l'extrême sud

Vendredi, le triplette vétéran est revenu à l'équipe composée de Biancarelli-Benedetti-Martinez. Lors de cette même soirée le concours en tête à tête a vu la victoire de Jérémy Benferhat qui a battu en finale Steeven Chapeland 13-8.





Un samedi très fourni avec le début du concours de Compak Sporting sur le site du Suartu à Lecci en présence de 70 tireurs dont certains concurrents de haut-niveau comme Charles Bardau, membre de l'équipe de France et titré à l'échelle mondiale et européenne. Ce concours organisé par le Shooting Club de Lecci va s'achever ce dimanche. Enfin la voile est, aussi, à l'affiche de ce jour avec le championnat de Corse habitable qui a pour cadre les eaux du golfe de Porto-Vecchio et des alentours. La première journée, composée de trois manches, a été remportée par Thierry Raspau sur Lancelot devant Carla (Charles Viale) et Hydrogène de Jean-Yves Lapaquellerie. Fin de ce championnat de Corse demain, si la météo le permet.





Dimanche est, aussi, prévu le triathlon de Saint-Cyprien mais là, également, la météo sera à surveiller de très près.

GAP