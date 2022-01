Penta di Casinca : le bureau de Poste a rouvert après travaux

Fermée pour travaux depuis le 23 août, la Poste de Penta a rouvert le 22 décembre et accueille désormais le public du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 et le samedi de 8h30 à 12h00

Cette structure labellisée France Services vous permettra désormais d’accéder à un socle commun de services publics de 8 opérateurs : DGFIP, CAF, Pôle Emploi, CPAM, CNAV, MSA, Ministère de l’Intérieur, Justice, en complément des activités postales habituelles quand ces structures sont installées au sein de La Poste.