Pêche de loisir : les nouvelles obligations européennes font réagir les pêcheurs corses

Thon rouge, dorade rose, dorade coryphène… Depuis le 12 février, les pêcheurs de loisir en mer doivent se plier à de nouvelles obligations. En cause : la mise en place, à l’échelle européenne, d’un système de déclaration numérique pour certaines espèces. Une évolution réglementaire destinée à mieux encadrer la pêche récréative, pratiquée par 2,5 millions de personnes en France selon le ministère chargé de la Mer et de la Pêche.





Si les pêcheurs de loisir devaient déjà respecter certaines règles, comme la taille minimale des captures, les périodes de fermeture de pêche ou l’utilisation de certaines techniques, de nouvelles obligations européennes sont désormais ajoutées. Ainsi, « il est demandé aux pêcheurs de loisir de 16 ans et plus de s’enregistrer chaque 12 mois et de déclarer de manière journalière leur capture lorsqu’ils pêchent des espèces sensibles », précise le ministère sur son site Internet. En Méditerranée, trois espèces sont visées par cette obligation : le thon rouge, la dorade rose et la dorade coryphène.





Pour se conformer à ces nouvelles obligations, les pêcheurs de loisir doivent télécharger une application dédiée et s’enregistrer avant toute sortie en mer. L’inscription est valable un an et permet de déclarer au jour le jour les captures des espèces sensibles. Le ministère précise également que dans les parcs naturels marins, où une obligation de déclaration existait déjà, Catchmachine reste la seule application requise, et « aucune double déclaration n’est nécessaire ». En dehors des parcs, les pêcheurs peuvent utiliser l’application RecFishing, ou Catchmachine, selon leur préférence.





Le ministère précise que « les données recueillies auprès des pêcheurs de loisir permettent d'améliorer la connaissance sur les pratiques de pêche et sur l’état des ressources de poissons » afin de « lutter contre les pratiques illégales et garantir une protection renforcée des espèces et des milieux marins ». En cas de non-respect des règles, le ministère indique que les pêcheurs « seront sanctionnés d’une amende » et que « chaque infraction peut être punie séparément, donc plusieurs oublis ou fautes peuvent entraîner plusieurs amendes ».

