Pavillon Bleu 2025 : quelles plages et quels ports labellisés en Corse ?

Eaux de baignade de qualitĂ©, bonne gestion des dĂ©chets, prĂ©servation de la biodiversitĂ© : ce sont les critĂšres-clĂ©s du label Pavillon Bleu, qui distingue chaque annĂ©e des sites littoraux exemplaires. Pour l’édition 2025, la Corse compte cinq plages et sept ports de plaisance labellisĂ©s.



Du cÎté des plages, les Pavillons Bleus flottent cette année sur la Terre Sacrée et le Trottel à Ajaccio, les Tamaris à Grosseto-Prugna, le Ruppione à Pietrosella, et la plage de Porto Pollo à Serra-di-Ferro.



CÎté ports, sept structures corses décrochent le label : Tino-Rossi et Charles-Ornano à Ajaccio, Jean-Baptiste Tomi à Porto Pollo, Macinaggio dans le Cap Corse, la marina de Bonifacio, le port Xavier-Colonna à Calvi, et le port de Saint-Florent.