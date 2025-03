Paul Quilichini, maire de Sartène, est décédé

De son côté, Jean-Christophe Angelini, maire de Porto-Vecchio et président du groupe Avanzemu à l’Assemblée, a déclaré : « J’ai appris hier au soir, avec une infinie tristesse, le décès de Paul Quilichini. Il a consacré des années à Sartène. »





Sur les réseaux sociaux, Paul-Félix Benedetti, président du groupe Core in Fronte à l’Assemblée de Corse, a également salué sa mémoire : « Hè mortu Paul Quilichini. Merri di Sartè, prufissori, agricultori, imprisariu, era un amicu. Passiunatu di lingua corsa, è di a noscia lingua di u sartinesu, era ancu statu militenti, nant’à tutti i tarreni, in l'anni 1970. Cunduglianzi à a so famidda è tutti i soii. »