Paul-Ferdinand Heidkamp si n’hè andatu

"C'était un fou, mais comme tous les fous c'était un génie".

Nombreux sont ceux qui à Bastia aujourd'hui évoque de la sorte le passage inoubliable de Paul-Ferdinand Heidkamp au Sporting Etoile Club de Bastia de l'époque.

Un défenseur capable de tout. Un artiste du ballon qui, crinière au vent, n'hésitait jamais à se lancer dans des chevauchées que n'oublieront jamais ceux qui, dans les travées du Furiani de l'époque, rugissaient de plaisir à le voir ainsi s'envoler vers le camp adverse.



Paul-Ferdinand Heidkamp (deux sélections en équipe d'Allemagne junior puis dans la sélection Espoir aux côtés d'un certain Gunter Netzer), qui était de la génération de Beckenbauer - le Kaiser - n'avait peur de rien ni de personne sur un terrain. Un talent et un caractère qui ont séduit Pierre Cahuzac qui en trois saisons - de 1973 à 1976 - lui a permis de disputer 92 matches en première division avec le Sporting, barrant par la même occasion un certain Ricardo Neumann, un milieu argentin brillant qui, décédé lui en 2008, fut victime de la règle sur l'utilisation des joueurs étrangers dans les championnats français.





Heidkamp, devenu empereur de Furiani, après une saison à Lille, était revenu achever sa carrière française au GFCA en deuxième division qu'il fréquenta à 26 reprises.



Oghje Paul-Ferdinand si n'hè andatu.

Ma stara sempre incù noi in terra corsa.