Patrimoine : Le prix régional 2025 de VMF attribué à la Bibliothèque Patrimoniale de Bastia

L’association Vieilles Maisons Françaises a été fondée en 1958 par la Marquise Anne de Amodio (1906-1980), avec l’idée de défendre le patrimoine composé non pas uniquement de Monuments historiques, mais aussi de maisons de caractère anciennes et privées qui font le visage de la France. Reconnue d’utilité publique en 1963, comportant 95 délégations départementales et 13 délégations régionales, elle a une triple mission d’utilité publique : gestion, conservation et promotion du patrimoine. Elle regroupe des passionnés de patrimoine qu’ils soient amateurs d’art et d’histoire, professionnels du secteur, propriétaires de demeures de caractère ou Monuments historiques, artisans, ou tout simplement des personnes souhaitant défendre la cause du patrimoine. Des prix récompensant les meilleures actions sont décernés chaque année.





Si la délégation regroupant les deux départements corses existe depuis 20 ans, elle a été une dizaine d’années en sommeil. « Je m’en occupe depuis 2018 » indique Christine Susini, la responsable régionale corse. « Parmi les candidats insulaires au prix 2025 de l’association VMF, nous avons choisi à l’unanimité le projet de la bibliothèque Prelà. Un projet qui nous a séduit de par le livre mais aussi par la bibliothèque elle-même et le travail de sa directrice Linda Piazza. Il faut souligner que pour sa part, la Fondation VMF va participer à la restauration du clocher du couvent de Corbara ».





En amont de cette remise des prix, Linda Piazza et son équipe avaient monté un bon dossier. « Cet ouvrage que l’on va restaurer grâce à VMF appartient au fonds de la bibliothèque, du fonds Tommaso Prelà qui a été le premier donateur de notre bibliothèque patrimoniale » explique la directrice. « Il faut souligner que c’est la 1ère fois qu’un prix est décerné à un ouvrage ».





Ce prix régional corse 2025, un chèque de 3 600 €, va permettre la restauration d’un ouvrage remarquable de l’architecte Andrea Palladio : « Les Quatre Livres de l'architecture - I quattro libri dell'architettura», publié à Venise en 1570, en quatre sections dites « livres ». L’ouvrage est abondamment illustré de plans, coupes, élévations et détails d'éléments d'architecture. La restauration de l’exemplaire détenu par la bibliothèque patrimoniale Tommaso Prélà sera pratiquée par Simone Martini, un restaurateur italien spécialisé en livres anciens. Un travail très minutieux de 6 mois.

