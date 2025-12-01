Parolla Viva à Bastia et Luri : l’Intelligence Artificielle en question à partir de ce mardi

En partenariat avec Ciné-club in Bastia, sera projeté à 18 heures au Studio le film « Her » de Spike Jonze (2014) avec dans les rôles principaux Joaquin Phoenix, Scarlett Johansson, Amy Adams. Ce film se situe dans un avenir proche pourtant familier, où l’IA prend la forme de systèmes capables d’écouter, de comprendre et même d’éprouver des émotions, devenant ainsi les confidents d’êtres humains à l’âme en peine. Un débat suivra.





Mercredi 19 novembre à 18 heures, en l’amphithéâtre du lycée Giocante de Casabianca, conférence suivie d’un débat : « L'Intelligence Artificielle : Mythes et Réalité » avec Luc Julia, ingénieur, spécialiste en intelligence artificielle et coconcepteur de l'assistant vocal Siri. (Entrée libre)





Jeudi 20 à 18 heures, à l’amphithéâtre du lycée Giocante de Casabianca, conférence suivie d’un débat sur l thème : « Intelligence Artificielle et création artistique » par Alexandre Gefen, directeur de Recherche CNRS au sein de l’unité Théorie et histoire des arts et des littératures de la modernité. Alexande Gefen propose une réflexion sur la manière dont l’art contemporain s’est emparé de l’IA, à la fois pour en faire un instrument créatif exceptionnel et pour en interroger les usages et les enjeux sociétaux. (Entrée libre)





Vendredi 21 à 18 heures, à l’amphithéâtre du lycée Giocante de Casabianca, conférence suivie d’un débat « Comment l’intelligence artificielle transforme-t-elle nos esprits et nos sociétés ? » par Anne Alombert, maîtresse de conférences en philosophie à l'Université Paris 8 et membre du Comité Scientifique et de Prospective de la CNIL. Anne Alombert se demande comment les technologies numériques affectent nos capacités psychiques (mémoire, attention, réflexion) et nos relations collectives et quels sont les enjeux éthiques qu’elles suscitent. (Entrée libre)





Samedi 22 novembre à 17 heures à la salle polyvalente de Piazza (Luri) : « Mieux comprendre l’Intelligence Artificielle », une rencontre et des échanges avec Anne Alombert. (Entrée libre)

À 18h30 : One-man Show « Je Me Connecte ! » par Albert Meslay. Une création unique et sur-mesure d’Albert Meslay. Surréaliste, parfois grinçant, toujours intelligent, son humour est propre à réveiller les neurones les plus fatigués.