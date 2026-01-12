Paris - Des collégiens de Biguglia sur la scène de l’Olympia

Prolongement du cours d’éducation musicale d’Emmanuelle Mariini, la chorale permet aux élèves d’acquérir différentes compétences spécifiques au chant-choral et d’approfondir certains objectifs du cours d’éducation musicale.





Cet ensemble vocal du collège Campo Vallone de Biguglia, créé en 2011, est composé d'élèves volontaires de la 6e à la 3e et des élèves du parcours artistique musique. « Aujourd’hui notre chorale rassemble 75 collégiens qui viennent les lundis et mardis sur leur temps de pause méridienne pour répéter » souligne Emmanuelle Mariini. « Elle constitue la plus grande chorale de collège de Corse. Notre répertoire est très large : de la chanson traditionnelle corse à la variété française et étrangère ».

Lors des « Cullegiale », concert musical réunissant chaque année à Ajaccio 350 collégiens issus de 15 établissements insulaires, Emmanuelle Mariini noue des liens avec Jean-François Bernardini, leader d’I Muvrini. Le courant passe d’autant mieux qu’ils sont tout deux natifs de la région de Folelli. Séduit par le travail d’Emmanuelle, Jean-François invitera de nombreuses fois la chorale bigugliaise à se produire sur scène avec le groupe et à participer à l’enregistrement de 2 CD.





Et c’est ainsi que «E stelle di Biguglia » se produira sur la scène de l’Olympia le 4 mars prochain. « C’est énorme » déclare radieuse la chef de chœur. «Pour nous autres adultes, l’Olympia est une scène magique, mythique. S’y produire est un rêve ! Les jeunes n’ont pas encore trop conscience de ça mais ils le réaliseront sur place. Avec notre chorale composée de 35 collégiens, nous interprèterons 3 ou 4 chansons issues du nouvel album d’I Muvrini dont Ascu 1943 mais il y aura aussi des surprises ! »





Afin de financer ce voyage à Paris, la chorale organise un concert à entrée libre ce vendredi 16 janvier à 19 heures en l’église Saint Jean-Baptiste à Bastia. Nul doute que le public répondra présent pour aider ces jeunes et écouter leur bau répertoire.

