Paris - Des collégiens de Biguglia sur la scène de l’Olympia

Prolongement du cours d’éducation musicale d’Emmanuelle Mariini, la chorale permet aux élèves d’acquérir différentes compétences spécifiques au chant-choral et d’approfondir certains objectifs du cours d’éducation musicale.
Cet ensemble vocal du collège Campo Vallone de Biguglia, créé en 2011, est composé d'élèves volontaires de la 6e à la 3e et des élèves du parcours artistique musique. « Aujourd’hui notre chorale rassemble 75 collégiens qui viennent les lundis et mardis sur leur temps de pause méridienne pour répéter » souligne Emmanuelle Mariini. « Elle constitue la plus grande chorale de collège de Corse. Notre répertoire est très large : de la chanson traditionnelle corse à la variété française et étrangère ».
Lors des « Cullegiale », concert musical réunissant chaque année à Ajaccio 350 collégiens issus de 15 établissements insulaires, Emmanuelle Mariini noue des liens avec Jean-François Bernardini, leader d’I Muvrini. Le courant passe d’autant mieux qu’ils sont tout deux natifs de la région de Folelli. Séduit par le travail d’Emmanuelle, Jean-François invitera de nombreuses fois la chorale bigugliaise à se produire sur scène avec le groupe et à participer à l’enregistrement de 2 CD.
Et c’est ainsi que «E stelle di Biguglia » se produira sur la scène de l’Olympia le 4 mars prochain. « C’est énorme » déclare radieuse la chef de chœur. «Pour nous autres adultes, l’Olympia est une scène magique, mythique. S’y produire est un rêve ! Les jeunes n’ont pas encore trop conscience de ça mais ils le réaliseront sur place. Avec notre chorale composée de 35 collégiens, nous interprèterons 3 ou 4 chansons issues du nouvel album d’I Muvrini dont Ascu 1943 mais il y aura aussi des surprises ! »
Afin de financer ce voyage à Paris, la chorale organise un concert à entrée libre ce vendredi 16 janvier à 19 heures en l’église Saint Jean-Baptiste à Bastia. Nul doute que le public répondra présent pour aider ces jeunes et écouter leur bau répertoire.
Cet ensemble vocal du collège Campo Vallone de Biguglia, créé en 2011, est composé d'élèves volontaires de la 6e à la 3e et des élèves du parcours artistique musique. « Aujourd’hui notre chorale rassemble 75 collégiens qui viennent les lundis et mardis sur leur temps de pause méridienne pour répéter » souligne Emmanuelle Mariini. « Elle constitue la plus grande chorale de collège de Corse. Notre répertoire est très large : de la chanson traditionnelle corse à la variété française et étrangère ».
Lors des « Cullegiale », concert musical réunissant chaque année à Ajaccio 350 collégiens issus de 15 établissements insulaires, Emmanuelle Mariini noue des liens avec Jean-François Bernardini, leader d’I Muvrini. Le courant passe d’autant mieux qu’ils sont tout deux natifs de la région de Folelli. Séduit par le travail d’Emmanuelle, Jean-François invitera de nombreuses fois la chorale bigugliaise à se produire sur scène avec le groupe et à participer à l’enregistrement de 2 CD.
Et c’est ainsi que «E stelle di Biguglia » se produira sur la scène de l’Olympia le 4 mars prochain. « C’est énorme » déclare radieuse la chef de chœur. «Pour nous autres adultes, l’Olympia est une scène magique, mythique. S’y produire est un rêve ! Les jeunes n’ont pas encore trop conscience de ça mais ils le réaliseront sur place. Avec notre chorale composée de 35 collégiens, nous interprèterons 3 ou 4 chansons issues du nouvel album d’I Muvrini dont Ascu 1943 mais il y aura aussi des surprises ! »
Afin de financer ce voyage à Paris, la chorale organise un concert à entrée libre ce vendredi 16 janvier à 19 heures en l’église Saint Jean-Baptiste à Bastia. Nul doute que le public répondra présent pour aider ces jeunes et écouter leur bau répertoire.
-
Tribunal judiciaire de Bastia : 10 533 procédures enregistrées en 2025
-
Ball-Trap - Giudicelli et Albertini au top à Lecci
-
Criminalité organisée, violences sur les magistrats : la Cour d’appel de Bastia fixe ses priorités pour 2026
-
À l'affiche du 38e Festival italien de Bastia : M comme Mastroianni, M comme Mafia…
-
Rolland Courbis, ancien joueur et entraîneur de l’ACA, est mort à 72 ans