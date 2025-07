Parcoursup : l’Académie de Corse veut proposer une solution à chaque bachelier sans affectation

Pour des milliers de néo-bacheliers, les dés sont jetés. Alors que la phase d’admission principale sur Parcoursup s’est terminée ce jeudi, ceux qui ont été reçus dans l’un de leurs vœux et accepté une proposition d’admission sur la plateforme d’orientation savent quelle voie ils prendront à la fin de l’été. Mais pour les candidats à l’Enseignement supérieur qui n’ont obtenu aucun de leurs choix, le stress continue. En Corse, 142 jeunes sont dans ce cas selon le rectorat.Afin que chacun puisse trouver une formation, la phase complémentaire de Parcoursup, ouverte depuis le 11 juin jusqu’au 9 septembre, permet de formuler jusqu’à dix nouveaux vœux et postuler à des formations disposant encore de places. « La particularité de notre Académie, c’est que nous ne laissons personne au bord du chemin. Nous les suivons tous un par un de manière individualisée », assure le recteur Rémi-François Paolini. Dans cette optique d’accompagner au mieux ces futurs étudiants, à partir du 17 juillet, la commission académique d’accès à l’enseignement supérieur (CAES) va prendre attache avec eux afin de leur faire des propositions. « Dès la mise en place de cette commission, nous allons aller vers chaque lycéen qui n’a pas à ce stade de formation, et lui proposer des solutions après un travail d’analyse de son dossier », explique le recteur en glissant que le candidat à l’Enseignement supérieur sera ensuite libre d’accepter ou non ces propositions qui seront formulées. « Nous allons regarder leur parcours et échanger avec eux pour voir, en fonction des places qui sont encore disponibles ce qui pourrait les intéresser », ajoute-t-il en indiquant que les conseillers d’orientation de l’Académie seront mobilisés pour remplir cette mission.« Au vu de ce petit volume de néo-bacheliers qui cherchent encore une formation, on peut se permettre d’avoir un accompagnement très individualisé », souligne pour sa part Valérie Lombardo, déléguée régionale académique à l’information et à l’orientation, en précisant que la CAES téléphonera à chaque candidat ainsi qu’à ses parents afin de lui proposer un entretien d’orientation. « Dans un premier temps, on essaye de les faire aller eux-mêmes jusqu’à la phase complémentaire de Parcoursup, de façon à ce qu’ils regardent par eux-mêmes s’il y a quelque chose qui leur convient. S’ils ne font pas cette démarche, la CAES va leur proposer des formations par rapport à leur profil. Notre objectif c’est qu’avant le départ en vacances chaque candidat lycéen inscrit sur Parcoursup ait une proposition », détaille-t-elle en ajoutant : « Notre philosophie c’est aussi de nous occuper des élèves les plus fragiles, notamment ceux des Bac pro qui n’ont pas forcément dans leur profil accès à tout ce que l’on voudrait pouvoir leur proposer dans l’Enseignement supérieur. Cette année, nous leur proposons un parcours sur 4 mois qui sera fait par leur lycée d’origine pour leur montrer qu’il existe aussi d’autres formations que celles qui existent sur Parcoursup, notamment des formations infra-bac qui vont les aider à avoir un meilleur dossier pour l’année prochaine ».Selon le ministère de l’Enseignement supérieur il resterait aujourd’hui encore environ 110 000 places vacantes dans des BTS, BUT, et autres licences recensées sur une carte disponible en ligne. L’an dernier, 80 000 candidats avaient reçu une proposition d’admission via la phase complémentaire de Parcoursup.