Paese in Musica in Curbara, fête de la musique et de la lumière

Rédigé par Maria-Serena Volpei-Aliotti le Vendredi 19 Juillet 2019 à 17:46

Depuis le mercredi 17 juillet, le village de Curbara fête à sa manière la musique, à l'occasion des 40 ans de Paese in Musica. Trois jours de fête orchestrés par l'association Corbara Cultura et la mairie.



Sur la place de l'église, une immense foule est venue assister à la projection du parcours de la manifestation " Faites de la Musique" née d'une initiative de Maurice Fleuret en Balagne , devenue par la suite " Fête de la musique". " En tout, sur les deux soirs du son et lumières nous avons comptabilisé environs 2 000 personnes sur le site, entre les entrées payantes et ceux qui ce sont installés à l'extérieur" annonce Daniele Boyer de Corbara Cultura.



Le premier jour, le concert d'orgue de Vincent Dubois a également rassemblé un nombreux public. " Jamais je n'avais entendu jouer de l'orgue comme ça. Le public était médusé. Du Mozart joué sur l'orgue, c'est exceptionnel ! Magique. La soirée s'est déroulée en présence de deux critiques musicaux et le musicologue Piazzoli qui a enregistré les élèves de l'école de musique u Timpanu dans son patrimoine musical".

Ce soir, vendredi 19, à 19h pour la soirée de clôture, les confrères de Balagne devaient régaler dans l'église collégiale de l'Annunziata, leur public avec des chants sacrés, avant de laisser la place au groupe I Chjami Aghjalesi, en extérieur, à 21h30. Durant deux soirs consécutifs, l'église de Curbara s'est transformée en écran géant pour le magnifique spectacle de son et lumières organisé pour le 40ème anniversaire de Paese in Musica.



