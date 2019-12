Oursins : ouverture le 15 Décembre en Corse

Quelle est la réglementation en vigueur ?Le CRPMEM de Corse la rappelle sur sur son site. "La pêche, la mise en vente, la vente et le colportage des oursins sont autorisés du 15 décembre au 15 avril"Taille réglementaire5 cm sans les épinesPour les Pêcheurs de loisirs"Les pêcheurs de loisir ne peuvent capturer et transporter plus de 3 douzaines d'oursins par personne" (à consommer sur place)Pour les Professionnels"Un quota maximum de 500 douzaines d'oursins par bateau et par semaine est attribué aux pêcheurs professionnels pendant toute la durée de la saison de pêche"Exception"Pour le périmètre de la réserve des bouches de Bonifacio et uniquement pour les plaisanciers la date est celle fixée par le décret de création de la RNBB soit du 1er décembre au 31 mars."