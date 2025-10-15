On prend le large avec la 4e édition du Salon Nautique d'Ajaccio

Du jeudi 16 octobre au dimanche 19 octobre, la ville d'Ajaccio organise la 4e édition du Salon Nautique au port Charles Ornano. Durant ces quatre jours, les visiteurs, les passionnés de nautisme et ceux qui souhaitent faire l'acquisition d'un bateau pourront rencontrer les professionnels* du grand Ajaccio.



"C'est un événement important", note le directeur du port, Paul Corticchiato. "Les professionnels du secteur du nautisme sont présents à 90%". "Des catamarans jusqu'à de plus petits bateaux seront exposés sur terre et en mer ", ajoute-t-il.



Les essais en mer constituent en outre un point fort du salon. "Les professionnels profitent du site pour proposer ces essais, ce qui a fait la différence l'année dernière", indique Paul Corticchiato En effet, les essais en mer "boostent" la commercialisation, avec des ventes réalisées à hauteur de 8 millions d'euros lors de la précédente édition.



Près de 100 bateaux neufs et d'occasion seront exposés sur un espace de 3000m2 et sur près de 300 mètres linéaires de quai. Le salon présentera des unités de 5 à 20 mètres, des catamarans. Les visiteurs pourront découvrir les dernières nouveautés et innovations de la filière nautique locale, les initiatives environnementales mises en place par le port et ses partenaires.



Seront présents également sur le Salon la SNSM - sauveteurs en mer - qui fera des démonstrations de sauvetage, la Chambre des métiers, le CFMI Centre de formation maritime insulaire qui proposera également des démonstrations de dépollution et scaphandriers dans le port.



Ce rendez-vous offre une belle visibilité aux professionnels de la microrégion. Il met également en valeur durant 4 jours une filière, qui représente pour l'ensemble de la CAPA, près d'un quart des embauches sur l'île.



Paul Corticchiato souligne également que le port Charles Ornano est le seul port corse à être affilié à Alliance Posidonia, dans le cadre de la politique de protection environnementale mise en place avec la ville d'Ajaccio, en faisant une référence en méditerranée. La ville et le port ont également été classé n°1 du programme Interreg VI Italie-France Maritime 2021-2027.

