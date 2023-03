"On nous interdit notre langue" : le tribunal administratif de Bastia occupé toute la journée

« On pensait qu’il allait y avoir des apaisements et du dialogue, et au final on nous interdit notre langue, donc c’est un vrai retour en arrière », déplore quant à lui Téo Bastiani, représentant de Ghjuventù Independentista. Conscients que ce n’est pas le blocage du tribunal qui va permettre l’annulation du jugement, les militants espèrent surtout « alerter les consciences, et envoyer un message ». « On attend le soutien des représentants des partis et des élus, qui sont touchés par cet arrêté », complète Pierre-Marie Bourdin-Muracciole, membre de la CGC.



Suite à la décision du 9 mars, les élus nationalistes avaient déjà exprimé leur mécontentement, à l’instar du président de l'exécutif Gilles Simeoni et de la présidente de l'Assemblée de Corse, Marie-Antoinette Maupertuis « Cette décision de justice et sa motivation ne font que confirmer la nécessité absolue d’une révision constitutionnelle, notamment pour garantir à la langue corse le statut de coofficialité, condition indispensable de sa survie et de son développement. »