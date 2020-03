On a changé (encore une fois) d'heure : réglez vos montres

C.-V. M le Samedi 28 Mars 2020 à 07:39

Ce dimanche 29 mars, on est passé à l'heure d'été et on aura dormi une heure de moins. puisque à 2 heures du matin, il était, déjà, 3 heures. Cela ne fera qu'une heure de confinement en moins !

Par conséquent, selon le texte adopté par le Parlement, les pays de l'Union européenne (UE) qui décideraient de garder l'heure d'été de façon permanente changeraient une dernière fois d'heure au mois de mars 2021.

Par contre, les pays qui choisiraient l'heure d'hiver devraient effectuer un ultime changement le dernier dimanche du mois d'octobre 2021.

A priori la France opterait pour maintenir l'heure d'été. Une heure d'été qui avait déjà été instituée en… 1917 mais abandonnée en 1945





Les heures d'été-hiver ont été rétablies en 1976 en France à la suite du choc pétrolier de 74 afin de faire des économies d'énergies. L'objectif étant de réduire au maximum l'éclairage électrique en adaptant notre heure à celle du soleil.



Il n'en demeure pas moins que l’heure d'été qui sera, encore une fois, effective ce dimanche, ne correspond pas au rythme solaire naturel puisque dans certains pays d’Europe (France, Benelux et Espagne), il est « midi (solaire) à quatorze heures (légales) » en été.

Mais en France l’énergie économisée serait de l'ordre de 0,28 % de la consommation intérieure d’électricité et 4 % de la consommation d’éclairage totale.

Ce dimanche 29 Mars à 2 heures, il sera donc 3 heures…

