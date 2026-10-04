Octobre Rose : Près de 1 500 personnes dans les rues de Bastia pour A Bastiaccia

Du rose et beaucoup de monde dans les rues de Bastia ce dimanche matin. Pour la 7e année, A Bastiaccia a rassemblé près de 1 500 participants autour d’une même cause : la lutte contre le cancer du sein. Dès 10h30, le cortège s’est élancé pour un parcours de 4 km. Une marée rose qui s’est emparée de plusieurs lieux emblématiques de la ville au fil de la matinée.
Comme chaque année, la marche constituait l’un des temps forts d’Octobre Rose à Bastia. Autour du parcours, plusieurs structures et associations qui accompagnent au quotidien les personnes touchées par la maladie étaient également présentes à travers des stands d’information. La matinée s’est déroulée dans une ambiance festive, rythmée par les démonstrations de danse d’ADLC et Corsica Cheer et les animations musicales de Moon Acoustique, l’Archetti et NRJ Corse.
Si son incidence et sa mortalité diminuent, le cancer du sein reste le cancer le plus fréquent et le plus meurtrier chez la femme. Une femme sur huit risque d’en développer un au cours de sa vie. Détecté précocement, il est toutefois de bon pronostic, avec un taux de survie annoncé à 87 %. Depuis 2004, une campagne de dépistage organisé, prise en charge à 100 % par l’Assurance Maladie, est ainsi proposée en France.
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