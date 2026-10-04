Octobre Rose : Près de 1 500 personnes dans les rues de Bastia pour A Bastiaccia

Cette année, la Ville de Bastia a une nouvelle fois souhaité réunir plusieurs acteurs du territoire autour de cette mobilisation, parmi lesquels le Centre hospitalier de Bastia, Bastia Institut du Sein et La Marie-Do, afin de « travailler ensemble sur les actions de sensibilisation, en partenariat avec Bastia Handball et l’Assurance Maladie ». Car derrière ce rendez-vous désormais bien installé se trouve surtout un enjeu de santé publique. Tout au long du mois d’octobre, la campagne Octobre Rose vise à rappeler l’importance du dépistage organisé du cancer du sein, encore trop souvent délaissé en Corse.



Si son incidence et sa mortalité diminuent, le cancer du sein reste le cancer le plus fréquent et le plus meurtrier chez la femme. Une femme sur huit risque d’en développer un au cours de sa vie. Détecté précocement, il est toutefois de bon pronostic, avec un taux de survie annoncé à 87 %. Depuis 2004, une campagne de dépistage organisé, prise en charge à 100 % par l’Assurance Maladie, est ainsi proposée en France.

