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Octobre Rose : Près de 1 500 personnes dans les rues de Bastia pour A Bastiaccia


La rédaction le Dimanche 4 Octobre 2026 à 14:10

Une véritable marée rose a parcouru les rues de Bastia ce dimanche matin à l’occasion de la 7e édition de « A Bastiaccia ». Organisée dans le cadre d’Octobre Rose, la marche de quatre kilomètres a réuni environ 1 500 personnes venues se mobiliser pour sensibiliser au dépistage du cancer du sein.



(Photos : Léana Serve)
(Photos : Léana Serve)

Du rose et beaucoup de monde dans les rues de Bastia ce dimanche matin. Pour la 7e année, A Bastiaccia a rassemblé près de 1 500 participants autour d’une même cause : la lutte contre le cancer du sein. Dès 10h30, le cortège s’est élancé pour un parcours de 4 km. Une marée rose qui s’est emparée de plusieurs lieux emblématiques de la ville au fil de la matinée.

Comme chaque année, la marche constituait l’un des temps forts d’Octobre Rose à Bastia. Autour du parcours, plusieurs structures et associations qui accompagnent au quotidien les personnes touchées par la maladie étaient également présentes à travers des stands d’information. La matinée s’est déroulée dans une ambiance festive, rythmée par les démonstrations de danse d’ADLC et Corsica Cheer et les animations musicales de Moon Acoustique, l’Archetti et NRJ Corse.
 


Octobre Rose : Près de 1 500 personnes dans les rues de Bastia pour A Bastiaccia
Cette année, la Ville de Bastia a une nouvelle fois souhaité réunir plusieurs acteurs du territoire autour de cette mobilisation, parmi lesquels le Centre hospitalier de Bastia, Bastia Institut du Sein et La Marie-Do, afin de «  travailler ensemble sur les actions de sensibilisation, en partenariat avec Bastia Handball et l’Assurance Maladie ». Car derrière ce rendez-vous désormais bien installé se trouve surtout un enjeu de santé publique. Tout au long du mois d’octobre, la campagne Octobre Rose vise à rappeler l’importance du dépistage organisé du cancer du sein, encore trop souvent délaissé en Corse.

Si son incidence et sa mortalité diminuent, le cancer du sein reste le cancer le plus fréquent et le plus meurtrier chez la femme. Une femme sur huit risque d’en développer un au cours de sa vie. Détecté précocement, il est toutefois de bon pronostic, avec un taux de survie annoncé à 87 %. Depuis 2004, une campagne de dépistage organisé, prise en charge à 100 % par l’Assurance Maladie, est ainsi proposée en France.
 

Octobre Rose : Près de 1 500 personnes dans les rues de Bastia pour A Bastiaccia
La mobilisation bastiaise se poursuivra jusqu'à la fin du mois. Un second rendez-vous est déjà programmé le samedi 31 octobre, de 9h30 à 18 heures, au Cosec de l’Arinella, avec une compétition de handball. Cette année, une partie des dons récoltés sera reversée à l’Institut de Recherche en Santé de Corse (IRSC), qui contribue notamment à la recherche en cancérologie dans l’île.






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