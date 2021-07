Occi : les détritus débordent

Au bout de l'effort que commande, sous la chaleur, la montée vers Occi, village abandonné sur les hauteurs de Lumiu, on n'est pas déçu de découvrir ce lieu chargé d'histoire où les pierres auraient tant de choses à raconter si elles pouvaient parler.



Mais la déception vient vite tempérer le charme dégagé par toutes ces vieilles pierres.

En effet, au terme de l'ascension , à quelques mètres de l'église, lieu sacré par excellence qui a été le seul édifice réhabilité d'Occi par la municipalité, le regard est inévitablement attiré par ce bac abandonné qui déborde de détritus.

Les déchets jonchent le sol et s'accumulent à croire que ce n'est qu'à cet endroit-carrefour que les visiteurs estiment avoir le droit de se débarrasser de leurs reliefs de casse-croute, cannettes, bouteilles de plastic.



Occi mérite mieux que cette première impression, désagréable, qu'il renvoie au visage du visiteur.

Et ce n'est pas au seul service de ramassage des ordures ménagères de la commune, derrière lequel certains pourraient se retrancher et auquel il n'est pas question de jeter la pierre, de récupérer ce type de déchets . Tous ceux qui les amènent peuvent très bien les ramener à la première borne de tri et s'en débarrasser à bon escient.

Mais les (bonnes) actions de ce type ne sont plus, hélas, dans l'air du temps.

Souillez, souillez, il en restera toujours quelque chose pour tous ceux qui nous succèderons.