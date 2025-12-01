Nuit de l'orientation à Ajaccio : Rencontres, quiz et outils numériques pour trouver sa voie

Pas toujours facile de trouver son orientation scolaire : Comment découvrir les métiers ? Quelles compétences ? Quel parcours d'études ? La Nuit de l'orientation a été pensée pour aider les jeunes entre 15 à 25 ans à préparer leur avenir professionnel, à trouver leur voie. Dans le cadre du mois de la découverte des métiers, la Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) de Corse a reconduit cet événement mardi soir au Palais des congrès d'Ajaccio, autour d'une trentaine d'entreprises réparties en plusieurs espaces métiers : Défense, Finance/Droit, Industrie, Construction, Hôtellerie Restauration (HCR), Commerce, Agriculture (nouveau cette année), ainsi que des professionnels de l'orientation et des OPCO.



Découverte des métiers et leurs réalités, parcours de formation, carrière, évolution...Tous ces professionnels ont pris part à l'événement pour présenter leurs métiers et/ou pour répondre aux questions de ces jeunes en devenir. Et rien de tel qu'un échange direct.

L'idée est en effet "d'aider les collégiens, lycéens et étudiants dans leur choix d'orientation". "On souhaite que les jeunes viennent accompagnés de leurs parents parce que la question de l'orientation est anxiogène. Le format d'une nocturne permet de réunir les familles dans un temps et un lieu donné pour parler orientation", explique l'organisatrice, Montagna Guehl Condelo.



Entreprises, espace virtuel et acteurs de l'orientation



L'événement a été conçu autour de trois espaces : l'espace métiers avec près d'une trentaine d'entreprises, l'espace virtuel avec des outils interactifs pour découvrir les métiers et l'orientation avec tous ses acteurs et les OPCO. Dans l'espace métiers, la Défense a séduit la jeune génération, venue échanger avec la Marine, la Police Nationale, l'Armée de terre, de l'air et la Gendarmerie.



Mattéo, 14 ans, scolarisé en classe de 3e au collège du Stilettu est venu accompagné de son père. Passionné par l'aviation, il a passé un bon moment à échanger avec les réservistes de l'Armée de l'air pour voir les débouchés et parce que "ce sont eux qui parlent le mieux du métier". L'année de 3e est une année charnière pour l'orientation. Mais le collégien ne s'arrête pas qu'à l'armée de l'air. Il voulait profiter de son tour sur le salon pour faire le point sur les orientations possibles en 3e, voir un panel un peu plus large. Les deux réservistes de l'Armée de l'air étaient ravis de pouvoir présenter à Mattéo les métiers, de partager leurs expériences personnelles de sous-officiers durant 40 ans. "On leur montre ce qu'ils peuvent faire au regard des études qu'ils auront suivi (...) il faut leur dire les avantages et les inconvénients ", indiquent-ils.



Julia, élève en classe de 4e à Ajaccio est venue accompagner de ses parents. Si elle n'a pas encore choisi le métier qu'elle aimerait exercer plus tard, elle s'intéresse à la profession d'architecte. Ses parents s'étaient déjà renseignés sur le métier. Cette fois, sur la Nuit de l'orientation, ils sont venus chercher des informations sur le parcours de formation auprès des architectes présents. D'autres métiers étaient représentés comme ceux du nautisme "peu connus en Corse" et de l'agriculture.