Nouveau pape : l'entrée des cardinaux en conclave

À Rome, l’heure est désormais au silence et à la prière. Ce mercredi après-midi, le conclave de 2025 s’est ouvert selon un cérémonial à la fois codifié et solennel. Après un déjeuner commun au sein du Palais apostolique, les 133 cardinaux électeurs — tous âgés de moins de 80 ans — se sont dirigés à partir de 15h45 vers la chapelle Pauline, en procession et en habit de chœur pour prier.



Cette prière est suivie d'une procession jusqu'à la chapelle Sixtine distante de quelques mètres, où les cardinaux prêteront serment de garder le secret sur leurs délibérations avant la fermeture des portes et un premier vote à huis clos.



Installés à leur place sous les fresques de Michel-Ange, les cardinaux ont entonné le Veni Creator Spiritus, puis prêté serment, d’abord collectivement, puis individuellement. Ils jurent solennellement de préserver le secret absolu sur le déroulement de l’élection. « Nous promettons et nous jurons surtout de garder avec la plus grande fidélité, et avec tous, clercs et laïcs, le secret sur tout ce qui concerne d’une manière quelconque l’élection du Pontife Romain (...). » Le texte du serment insiste également sur le devoir de fidélité au rôle de Pasteur de l’Église universelle et sur la défense de la liberté du Saint-Siège, spirituelle comme temporelle.











Le Cardinal Bustillo prete serment