CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
L’Aldilonda Swim plonge depuis le Vieux-Port de Bastia 19/08/2025 Santé en Corse : Nazione critique la visite ministérielle et défend un CHU multi-sites 19/08/2025 Neutralisation d’une mine de la Seconde Guerre mondiale au large de Villanova 19/08/2025 Haute-Corse : pas de tension sur la ressource en eau cet été 19/08/2025

Neutralisation d’une mine de la Seconde Guerre mondiale au large de Villanova


La rédaction le Mardi 19 Août 2025 à 18:46

Un nageur a découvert, le 14 août, un objet sous-marin près du village de Villanova, dans le golfe de Lava (Corse-du-Sud). Après une plongée de reconnaissance effectuée le 18 août par un détachement du Groupe de plongeurs démineurs (GPD) de la Méditerranée, l’objet a été identifié comme une mine à orin, une munition anti-navire datant de la Seconde Guerre mondiale.



Neutralisation d’une mine de la Seconde Guerre mondiale au large de Villanova
L’opération de neutralisation est programmée ce mercredi 20 août en début de matinée. Elle sera conduite par les plongeurs démineurs, en coordination avec la préfecture de Corse-du-Sud, la gendarmerie nationale, le SIS 2A et les municipalités de Villanova, Alata et Appietto.
La mine sera déplacée vers une zone autorisée par la préfecture maritime Méditerranée, où elle sera détruite. Avant l’explosion, les équipes procéderont aux mesures d’effarouchement de la faune marine prévues dans le cadre du sanctuaire Pelagos.

Mesures de sécurité

Un périmètre de sécurité sera mis en place :
À terre,  dans un rayon de 1 000 mètres autour de la mine. Une partie des habitants du littoral concerné devra être évacuée. Les communes mettront en place des solutions d’hébergement provisoires. Pendant l’opération, il est recommandé de fermer les volets, garder les fenêtres ouvertes et mettre les véhicules à l’abri.


En mer, dans un rayon de 2 000 mètres. La baignade, la plongée, la navigation et tout mouillage seront interdits. La préfecture maritime et la préfecture de Corse-du-Sud appellent les usagers de la mer à respecter scrupuleusement ces consignes. Elles rappellent que toute découverte d’un objet suspect doit être signalée sans délai au CROSS Méditerranée, en composant le 196, et qu’il ne faut en aucun cas tenter de le manipuler.




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos