Neutralisation d’une mine de la Seconde Guerre mondiale au large de Villanova

Un périmètre de sécurité sera mis en place :

À terre, dans un rayon de 1 000 mètres autour de la mine. Une partie des habitants du littoral concerné devra être évacuée. Les communes mettront en place des solutions d’hébergement provisoires. Pendant l’opération, il est recommandé de fermer les volets, garder les fenêtres ouvertes et mettre les véhicules à l’abri.





En mer, dans un rayon de 2 000 mètres. La baignade, la plongée, la navigation et tout mouillage seront interdits. La préfecture maritime et la préfecture de Corse-du-Sud appellent les usagers de la mer à respecter scrupuleusement ces consignes. Elles rappellent que toute découverte d’un objet suspect doit être signalée sans délai au CROSS Méditerranée, en composant le 196, et qu’il ne faut en aucun cas tenter de le manipuler.