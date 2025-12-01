Neige surprise dans le Nebbiu : balade en images avec Hervé Tusoli

CorseNetInfos
le Samedi 22 Novembre 2025 à 19:37

La journée de samedi 22 novembre a réservé un décor inattendu à la Haute-Corse à cette période de l'année. Dans le Nebbiu cette chute de neige soudaine a recouvert les hauteurs entre le Pignu, Teghime et les vignobles de Patrimoniu. Hervé Tusoli a parcouru ces routes pour saisir l’instant, ramenant une série d’images où le relief, les villages et même les animaux semblent pris de court.



Dès les premiers mètres, la neige apparaît sur les pentes du Pignu. Les toits de la périphérie bastiaise se teintent de blanc tandis qu’à l’horizon, la mer reste sombre et agitée.
Ce contraste brutal entre littoral et montagne illustre la rapidité de l’épisode.
En montant vers Teghime, la couche s’épaissit. Les panneaux routiers, les bas-côtés et le site du canon de Teghime disparaissent progressivement sous le givre. Un 4x4 jaune progresse prudemment sur une chaussée marquée par les traces de pneus et la neige tassée.


Sur les plateaux, les vignes de Patrimoniu offrent un paysage figé. Les rangs parfaitement alignés ressortent sous la pellicule blanche, découpant des motifs géométriques visibles depuis les hauteurs. Au pied des pentes, les villages apparaissent comme déposés dans un écrin froid : ruelles, clochers, maisons… tout semble soudain silencieux.


La neige surprend aussi les troupeaux. Sur plusieurs images, des vaches avancent lentement à travers les broussailles enneigées, visiblement déboussolées par ce changement brutal. Elles tranchent par leurs couleurs chaudes au milieu du maquis blanchissant.


Plus haut encore, le Nebbiu offre des panoramas où les sommets disparaissent dans la brume. Les crêtes sont effacées par un brouillard épais, donnant au paysage un air d’hiver précoce.
Ce reportage, capté sur le vif, montre un territoire saisi dans un moment rare. La neige n’a duré que quelques heures, mais elle a transformé routes, villages et reliefs. Une parenthèse météorologique que les images d’Hervé Tusoli restituent avec précision et sobriété.





