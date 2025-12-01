CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita : les vidéos 31/12/2025 Praticalingua ghjunghje in Aiacciu... in furia ! 24/11/2025 Le “Mega Serena” étoffe la flotte de Corsica Ferries  24/11/2025 National 3 - Le Gazélec Ajaccio obtient gain de cause sur tapis vert face à la réserve de Reims 24/11/2025

National 3 - Le Gazélec Ajaccio obtient gain de cause sur tapis vert face à la réserve de Reims


Patrice Paquier Lorenzi le Lundi 24 Novembre 2025 à 13:44

Plus de deux mois après le nul concédé sur sa pelouse face à la réserve du Stade de Reims (1-1), lors de la 2ᵉ journée de National 3 disputée le 30 août dernier, le Gazélec Ajaccio voit ce résultat être officiellement annulé. Le club corse a annoncé que la Fédération française de football (FFF) lui a attribué la victoire sur tapis vert, à la suite d’une irrégularité constatée dans la composition de l’équipe rémoise.



Le GFC Ajaccio va récupérer deux points à la suite d’une irrégularité constatée dans la composition de l’équipe rémoise (photos Facebook du GFCA Football)
Le GFC Ajaccio va récupérer deux points à la suite d’une irrégularité constatée dans la composition de l’équipe rémoise (photos Facebook du GFCA Football)
La procédure aura été longue avant de connaître son issue. Ce n’est que le 12 novembre 2025 que la Commission fédérale des Règlements et Contentieux (CFRC) a rendu sa décision concernant plusieurs rencontres de National 3, dont celle opposant le GFCA à Reims. Selon les conclusions de la Commission, le Stade de Reims a aligné ce soir-là un joueur ne disposant pas de l’autorisation médicale indispensable pour évoluer en compétition Senior, un document obligatoire prévu par l’article 73.2 des Règlements généraux de la FFF. Une omission qui entraîne automatiquement une sanction sportive.

Dans son communiqué, le Gazélec détaille ainsi la décision fédérale : « Il a été établi que le Stade de Reims avait aligné un joueur ne disposant pas de l’autorisation médicale obligatoire pour évoluer en compétition Senior […] En conséquence, la Commission attribue la victoire par pénalité au G.F.C. Ajaccio et confirme la perte du match par le Stade de Reims. » Cette victoire administrative remplace donc le score de parité enregistré sur le terrain.

Le Gazélec reprend la tête du championnat
Sportivement, cette décision change la donne. Les deux points supplémentaires permettent au Gazélec de reprendre la première place du classement, à égalité avec l’OCPAM. Pour un club en reconstruction, engagé dans une saison où la montée en National 2 est clairement envisagée, ce coup de pouce réglementaire tombe à point nommé.

Éliminé début octobre de la Coupe de France par Reims Sainte-Anne, pensionnaire de Régional 2 (2-1), le GFCA se recentre désormais totalement sur son objectif prioritaire : retrouver progressivement le haut niveau amateur, malgré les turbulences qu’a traversées le club ces dernières années. Le prochain rendez-vous aura lieu le 6 décembre, avec un déplacement périlleux sur la pelouse de Drancy (20h), une équipe souvent difficile à manœuvrer à domicile.
 
 




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos