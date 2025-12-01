National 3 - Le Gazélec Ajaccio obtient gain de cause sur tapis vert face à la réserve de Reims

La procédure aura été longue avant de connaître son issue. Ce n’est que le 12 novembre 2025 que la Commission fédérale des Règlements et Contentieux (CFRC) a rendu sa décision concernant plusieurs rencontres de National 3, dont celle opposant le GFCA à Reims. Selon les conclusions de la Commission, le Stade de Reims a aligné ce soir-là un joueur ne disposant pas de l’autorisation médicale indispensable pour évoluer en compétition Senior, un document obligatoire prévu par l’article 73.2 des Règlements généraux de la FFF. Une omission qui entraîne automatiquement une sanction sportive.



Dans son communiqué, le Gazélec détaille ainsi la décision fédérale : « Il a été établi que le Stade de Reims avait aligné un joueur ne disposant pas de l’autorisation médicale obligatoire pour évoluer en compétition Senior […] En conséquence, la Commission attribue la victoire par pénalité au G.F.C. Ajaccio et confirme la perte du match par le Stade de Reims. » Cette victoire administrative remplace donc le score de parité enregistré sur le terrain.



Le Gazélec reprend la tête du championnat

Sportivement, cette décision change la donne. Les deux points supplémentaires permettent au Gazélec de reprendre la première place du classement, à égalité avec l’OCPAM. Pour un club en reconstruction, engagé dans une saison où la montée en National 2 est clairement envisagée, ce coup de pouce réglementaire tombe à point nommé.



Éliminé début octobre de la Coupe de France par Reims Sainte-Anne, pensionnaire de Régional 2 (2-1), le GFCA se recentre désormais totalement sur son objectif prioritaire : retrouver progressivement le haut niveau amateur, malgré les turbulences qu’a traversées le club ces dernières années. Le prochain rendez-vous aura lieu le 6 décembre, avec un déplacement périlleux sur la pelouse de Drancy (20h), une équipe souvent difficile à manœuvrer à domicile.



