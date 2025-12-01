Natale in a Citadella d'Aiacciu

Natali in Aiacciu prend aussi ses quartiers au coeur de la citadelle d'Ajaccio. Durant tout le mois de décembre et pour la 4e édition, ce lieu emblématique propose des animations pour les enfants et des événements pour plonger dans la magie de Noël. Ce dimanche matin, un atelier créatif et artistique était proposé aux enfants sur le thème : Crée ton personnage de Noël.
"L’idée est de mettre en place une série d’animations, en l’occurrence pour les festivités de Noël, qui permettent de donner du rythme au site et de maintenir une véritable dynamique tout au long de l’année, même en dehors des temps forts habituels" explique Ludivine Defranchi responsable de communication de la SPL Ametarra et en charge de l'activation culturelle de la citadelle.
Depuis juillet 2021, dans le cadre du projet d'aménagement du site porté par la SPL, la citadelle est ouverte au public. Cette phase 1 du projet (période d'activation culturelle) a permis d'apporter une dynamique au site avec l'organisation d'activités, l'installation de boutiques et de la guinguette. Le projet entre en phase 2 mais en attendant, l'animation de la citadelle se poursuit. "Nous organisons ces activités à Noël pour amener du monde, faire venir les plus jeunes à la citadelle. C'est une programmation destinée aux enfants essentiellement et nous avons aussi des rendez-vous ouvert à tous : cours de yoga, atelier confection de bijoux avec la créatrice insulaire Emadone et la guinguette organise l'apéro de Noël le 21 décembre." Un site "agréable" et sécure pour les enfants puisqu'il n'y a pas de véhicules.
Natale in a Citadella, demandez le programme
- Atelier poterie : Deux séances ludiques et créatives sont proposées pour les enfants. Mercredi 10 décembre – Phase 1 : Réalisation des objets, 10h à 12h : enfants de 3 à 5 ans, 14h à 16h : enfants de 6 à 9 ans.
Mercredi 17 décembre – Phase 2 : Décoration des objets, 10h à 12h : enfants de 3 à 5 ans, 14h à 16h : enfants de 6 à 9 ans. Tarif : 15 €/par ateliers sur inscription (30€ pour les deux ateliers).
- Atelier d'artisanat avec la créatrice locale Emadone : Lundi 22 décembre, atelier perles animé par Emadone, spécialiste en couture et bijoux artisanaux. Chaque participant réalisera deux bijoux uniques. 10h30–11h30 et 14h30–15h30. Tarif : 12 € par personne / sur inscription. Pour tous, de 4 à 99 ans.
- Projections de films de Noël dans la Poudrière : Plongez dans la magie des fêtes avec des films de Noël spécialement pour les enfants, projetés dans la Poudrière de la Citadelle. Mercredi 10 et 17 décembre 9h30 et 14h30 ; Lundi 22 décembre 15h30 ; Mercredi 24 décembre et mardi 30 décembre 10h ; Lundi 29 décembre - 15h. Tarif : 2 € la séance.
- Escape Game spécial enfants : Partez à l’aventure au cœur de la Citadelle et découvrez ce site emblématique en résolvant une série d’énigmes adaptées aux enfants ! Mardi 23 décembre, 10h - 11h30 : groupe 3–5 ans, 14h - 15h30 : groupe 6–9 ans. Tarif : 8 € / Sur inscription.
- Yoga spécial Noël : Prenez un moment pour vous avant le grand réveillon. Chiara, professeure de yoga (Somara Yoga), vous propose un cours de yoga ouvert à tous à partir de 12 ans, idéal pour pratiquer en famille avec son adolescent, entre amis, ou même en solo pour s’offrir une parenthèse de détente, activer son énergie et renforcer son corps. Mercredi 24 décembre à 10h. Tarif : 10 € par personne/ sur inscription / salle à coté de la guinguette.
- La chasse aux lutins de Noël à la guinguette : Les week-ends du 13-14 et 20-21 décembre. Dix lutins de Noël se sont échappés… et se sont cachés dans les recoins de la citadelle. Saurez-vous tous les retrouver ? Une récompense sucrée attend les chasseurs les plus attentifs. Jeu libre toute la journée / gratuit pour les clients de la guinguette.
- L'apéro de Noël à la guinguette : Dimanche 21 décembre, de 18h à 23h, la guinguette s’illuminera aux couleurs des fêtes pour une soirée chaleureuse et conviviale avec DJ et un groupe de musique live.
Mais aussi pendant le mois de décembre...
- Collecte de jouets du 3 au 22 décembre – Offrons un Noël à tous les enfants
Cette année, la citadelle organise une collecte de jouets au profit d’associations qui œuvrent pour offrir un Noël plus doux aux enfants dans le besoin.
- La Poste du Père Noël du 10 au 21 décembre
Cette année, le Père Noël installe sa boîte aux lettres officielle à la guinguette. Il suffit de déposer sa lettre dans la boîte magique et d’y ajouter ses coordonnées (mail ou instagram) pour recevoir une réponse.
- Le goûter du Père Noël à partir du 13 décembre – tous les jours de 15h30 à 17h30
Moment gourmand et festif avec le Père Noël à la guinguette. Goûter complet (6 euros) : Crêpes à décorer, chocolat chaud, jus ou clémentines et coloriages de Noël avec feutres à disposition.
- Le Livre d’or des enfants du 10 au 24 décembre
Un grand carnet, des crayons et des gommettes sont à disposition pour que chaque enfant puisse laisser un dessin, un mot ou un vœu pour le Père Noël ou pour la guinguette.
Inscriptions pour les activités : citadelle-ajaccio@ametarra.frPlus d'infos sur www.ametarra.fr
Sur instagram : DM - citadelleajaccio
SMS uniquement : 06 80 95 64 22.
