Natale in a Citadella d'Aiacciu

Natali in Aiacciu prend aussi ses quartiers au coeur de la citadelle d'Ajaccio. Durant tout le mois de décembre et pour la 4e édition, ce lieu emblématique propose des animations pour les enfants et des événements pour plonger dans la magie de Noël. Ce dimanche matin, un atelier créatif et artistique était proposé aux enfants sur le thème : Crée ton personnage de Noël.



"L’idée est de mettre en place une série d’animations, en l’occurrence pour les festivités de Noël, qui permettent de donner du rythme au site et de maintenir une véritable dynamique tout au long de l’année, même en dehors des temps forts habituels" explique Ludivine Defranchi responsable de communication de la SPL Ametarra et en charge de l'activation culturelle de la citadelle.



Depuis juillet 2021, dans le cadre du projet d'aménagement du site porté par la SPL, la citadelle est ouverte au public. Cette phase 1 du projet (période d'activation culturelle) a permis d'apporter une dynamique au site avec l'organisation d'activités, l'installation de boutiques et de la guinguette. Le projet entre en phase 2 mais en attendant, l'animation de la citadelle se poursuit. "Nous organisons ces activités à Noël pour amener du monde, faire venir les plus jeunes à la citadelle. C'est une programmation destinée aux enfants essentiellement et nous avons aussi des rendez-vous ouvert à tous : cours de yoga, atelier confection de bijoux avec la créatrice insulaire Emadone et la guinguette organise l'apéro de Noël le 21 décembre." Un site "agréable" et sécure pour les enfants puisqu'il n'y a pas de véhicules.

