N3. La FFF attribue la victoire au GFC Ajaccio après les incidents face au Pays du Valois

La décision était attendue. Elle est désormais officielle. La Commission fédérale de discipline de la Fédération Française de Football a tranché dans le dossier du match de National 3 opposant le Pays du Valois au Gazélec Football Club Ajaccio , arrêté dans les derniers instants le 13 février dernier.



Alors que la rencontre touchait à son terme, des incidents sérieux avaient conduit l’arbitre à interrompre définitivement la partie. Un spectateur avait pénétré dans la zone de jeu pour bousculer un joueur ajaccien, avant qu’un projectile ne soit lancé depuis les tribunes. Touché à la tête, le joueur du GFCA Max Bonalair avait été pris en charge par les secours puis évacué vers l’hôpital, avec dix jours d’incapacité totale de travail prescrits.





Au regard de ces éléments, la commission a estimé que la responsabilité du club recevant était engagée. Elle a donc décidé d’attribuer la victoire au Gazélec Football Club Ajaccio par pénalité. Par ailleurs, aucune responsabilité disciplinaire n’a été retenue à l’encontre du club corse, de ses joueurs ou de son encadrement. Seul le joueur Max Bonalair a écopé d’une sanction individuelle d’un match de suspension pour un comportement jugé inapproprié en amont des incidents.





Dans un communiqué, le Gazélec Football Club Ajaccio a indiqué « prendre acte » de cette décision, rappelant son engagement constant en faveur des valeurs de respect, d’intégrité et de sécurité, sur et en dehors du terrain. Le club souligne que cette décision « confirme la gravité des faits survenus » et insiste sur la nécessité de protéger l’ensemble des acteurs du jeu. Le club du Pays de Valois a sept jours pour appel de cette décision. Passé ce délai, le club ajaccien se verra attribuer les trois points de la victoire. Actuellement 8e du groupe E du championnat de N3, le GFCA reçoit Drancy ce samedi 11 avril à Mezzavia.

