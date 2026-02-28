Municipales : seul candidat à Bonifacio, Jean-Charles Orsucci a dévoilé sa liste

Pour ses colistiers, il avait fixé « une limite d’âge » à trois mandats, mais finalement, il a changé d’avis : « Il n’y a que les imbéciles qui ne le font pas », a souri Jean-Charles Orsucci devant les quelque 300 Bonifaciens venus découvrir la composition de la liste « Bonifacio 21 », ce vendredi soir. Ce choix de continuer à s’appuyer sur sa « vieille garde », l’édile le justifie par ses nouvelles fonctions de président de l’ANEL, l’association nationale des élus du littoral, qui l’obligent à se déplacer fréquemment, et donc à s’appuyer sur une équipe expérimentée. Au-delà de ces fidèles de la première heure, Jean-Charles Orsucci a renouvelé sa confiance « aux nouveaux anciens », soit ceux qui l’avaient rejoint en 2020 : « S’ils sont toujours avec moi, c’est que je considère qu’ils ont fait le travail pour Bonifacio. » Il y aura finalement cinq nouveaux (*), tous situé en bout de liste, mais assurés de siéger au prochain conseil municipal.



Liste « Bonifacio 21 »



1. Jean-Charles Orsucci

2. Odile Moracchini

3. Patrick Tafani

4. Marie-Josée Culioli-Vichera

5. Denis Lopez

6. Roxane Piriottu

7. Alain Di Meglio

8. Jeanne Serra

9. Jonathan Catoire

10. Carine Zuria

11. Jamel Dridi

12. Claudie Daver

13. Pierre Gazano

14. Marie-Antoinette Faby

15. Jean-François Le Rolland

16. Véronique Mermet

17. Thierry Quinternet

18. Evelyne Roghi (*)

19. Frédéric Rocchi-Sereni

20. Stella Lopez (*)

21. Benjamin Bianchini (*)

22. Flora Rocca (*)

23. Philippe Canonici (*)