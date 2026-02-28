Municipales : seul candidat à Bonifacio, Jean-Charles Orsucci a dévoilé sa liste

CorseNetInfos
le Samedi 28 Février 2026 à 09:45

Maire de Bonifacio depuis 2008, Jean-Charles Orsucci est assuré de repartir pour un quatrième mandat, puisqu’aucune liste concurrente n’a été constituée. Ce vendredi soir, espace Saint-Jacques, il a présenté une liste expérimentée de Bonifaciennes et Bonifaciens rôdés à l’exercice municipal, agrémentée de cinq nouveaux venus.



Plus de 300 personnes sont venues assister à la présentation de la liste "Bonifacio 21", emmenée par Jean-Charles Orsucci.
Pour ses colistiers, il avait fixé « une limite d’âge » à trois mandats, mais finalement, il a changé d’avis : « Il n’y a que les imbéciles qui ne le font pas », a souri Jean-Charles Orsucci devant les quelque 300 Bonifaciens venus découvrir la composition de la liste « Bonifacio 21 », ce vendredi soir. Ce choix de continuer à s’appuyer sur sa « vieille garde », l’édile le justifie par ses nouvelles fonctions de président de l’ANEL, l’association nationale des élus du littoral, qui l’obligent à se déplacer fréquemment, et donc à s’appuyer sur une équipe expérimentée. Au-delà de ces fidèles de la première heure, Jean-Charles Orsucci a renouvelé sa confiance « aux nouveaux anciens », soit ceux qui l’avaient rejoint en 2020 : « S’ils sont toujours avec moi, c’est que je considère qu’ils ont fait le travail pour Bonifacio. » Il y aura finalement cinq nouveaux (*), tous situé en bout de liste, mais assurés de siéger au prochain conseil municipal.

Liste « Bonifacio 21 »

1. Jean-Charles Orsucci
2. Odile Moracchini
3. Patrick Tafani
4. Marie-Josée Culioli-Vichera
5. Denis Lopez
6. Roxane Piriottu
7. Alain Di Meglio
8. Jeanne Serra
9. Jonathan Catoire
10. Carine Zuria
11. Jamel Dridi
12. Claudie Daver
13. Pierre Gazano
14. Marie-Antoinette Faby
15. Jean-François Le Rolland
16. Véronique Mermet
17. Thierry Quinternet
18. Evelyne Roghi (*)
19. Frédéric Rocchi-Sereni
20. Stella Lopez (*)
21. Benjamin Bianchini (*)
22. Flora Rocca (*)
23. Philippe Canonici (*)




