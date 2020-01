Municipales à Calvi : 14 nouveaux dont 9 femmes sur la liste d'Ange Santini

- Pourquoi briguer un cinquième mandat ?

- Après réflexion et concertation, J'aurais pu effectivement ne pas être candidat, c'était peut-être la solution la plus simple, mais j'ai décidé de poursuivre et continuer à bâtir l'avenir de cette ville avec des hommes et des femmes partageant nos convictions et qui ont envie de se projeter dans l'avenir.





- Cette mandature qui s'achève n'a pas été facile au plan humain

-En effet, comme vous le savez, nous avons perdu durant ce mandat trois membres du conseil municipal, dont deux de notre majorité, deux proches, deux amis, Jean-Toussaint Guglielmacci et Alain-Charles Astolfi. Nul doute que si le destin n'en avait pas décidé autrement ils seraient de nouveau à nos côtés pour cette campagne.

Finalement, j'aurais tendance à dire que dans notre esprit nous ne serons pas 31 mais bien 33 tant nos deux compagnons de route seront présents dans cette élection.





- Quel bilan tirez-vous de ces six années ?

- Un bilan, quel qu'il soit, ne peut être évoqué que dans son contexte. Aujourd'hui, comme chacun le sait, celui-ci est tendu.

Nous perdons entre les diminutions des dotations de l'État et des charges supplémentaires mises par ce même État à la charge de la commune la somme de 2 350 000 €.

Dans le même temps, les impôts locaux, taxe d'habitation et taxe foncière sont à un niveau d'environ 30% en dessous des moyennes départementales.

Malgré ce contexte compliqué, nous réussissons tout de même à investir 14 millions d'euros durant cette mandature.

Compte tenu de cette situation, et même si on peut toujours faire mieux, je pense que ce bilan est plutôt positif .

J'ajouterai que malgré cette situation que je viens d'évoquer, les impôts locaux, taxe d'habitation et taxe foncière ont augmenté de moins de 2% par an.

Il faut aussi souligner que les actions nécessaires au quotidien de nos concitoyens (entretien des écoles, voiries diverses... représentent 1/3 des investissements. Des investissements qui sont parfois invisibles mais nécessaires.

Concernant les actions majeures, ma satisfaction est double avec dans un premier temps ce que nous avons pu investir dans le patrimoine de la citadelle de Calvi : réhabilitation, rénovation et mise en sécurité des remparts de la citadelle, de la Tour du sel et de la caponnière pour un montant de 3, 650 M€, auquel il convient d'ajouter la réalisation d'un Musée des Arts de la Citadelle de Calvi (300 000€). Cette phase du dossier préfigure pour la suite d'autres investissements.

On peut également ajouter l'extension de la halte-garderie, (550 000€), la réfection du gymnase ( 350 000€)...



Autre satisfaction, et bien que ce ne soit pas de la compétence directe de la commune, nous avons mis l'accent sur la santé, sans laquelle rien ne saurait compter, en épaulant le Centre Hospitalier de Calvi pour qu'il puisse se doter d'un scanner et, face à la pénurie des médecins, en construisant le Centre des cabinets médicaux qui verra le jour très prochainement et qui accueillera quatre médecins, dont deux nouveaux à Calvi.





- Les projets et priorités si vous êtes élu ?

- Là encore, au risque de me répéter, compte-tenu de la situation et compte-tenu des finances, la marge de manœuvre reste étroite, mais ce n'est pas pour autant que nous resterons les bras croisés.

Notre capacité d'investissement, toutes sources confondues devrait nous permettre d'envisager près de 20 M€ de dépenses sur la mandature à venir.

Outre l'investissement courant de la commune (plus de 1 M€ par an ), nous allons poursuivre nos efforts en matière de santé en passant de 4 à 6 cabinets médicaux. Nous allons aider financièrement à l'installation d'un centre de dialyse au sein même du centre hospitalier de Calvi.



Nous disposons aussi d'une donation de la famille Dumoulin, concernant un terrain de 3 hectares. Sur celui-ci, des contacts ont été pris avec un Groupe porté par une personnalité qui a des attaches à Calvi, et qui souhaite réaliser un Ehpad d'une capacité de 45 à 50 chambres. La partie restante du terrain sera vendue, ce qui devrait nous permettre de faire passer le budget d'investissement de la commune à près de 20 M€.



D'autres projets, et non des moindres sont également en cours : l'un concerne le patrimoine : un dossier d'un montant de l'ordre de 10M€, subventionnables à hauteur de 80%, a été déposé auprès de l' État. Il concerne la fin de la rénovation des remparts de la citadelle, l'ancien Hôpital militaire, la mise en éclairage artistique de la citadelle, le théâtre de verdure, le futur musée de la Tout du Sel....



Autre volet auquel nous allons nous intéresser, celui du développement durable. avec par exemple la rénovation totale des 1 600 points lumineux de la ville.



Enfin, 50 nouveaux logements axés sur la propriété verront le jour à Campo Longu. Rappelons que 117 familles ont déjà bénéficié de ce programme.





- Quand le PLU verra t-il le jour ?

- Avec toutes les péripéties sur lesquelles je ne reviendrai pas, aujourd'hui, le juge des référés au TA a fait droit à notre demande et transformé l'avis contraint de la CTPénaf en un avis simple, nous permettant ainsi de poursuivre la procédure d'élaboration du PLU jusqu'à son approbation, qui après les procédures légales devrait intervenir au plus tard en fin d'année.



- Quand présenterez vous votre liste ?

- Très vraisemblablement à la mi-février lors de l'ouverture de la permanence ».