Municipales. Stintu Aiaccinu demande à ses électeurs de faire un choix « en cohérence avec leurs idées » pour le 2e tour

« Un semi nè clanisti, nè capuralisti, è cunsidaremi ch'ùn semi micca prupietarii di i nostri voti ». À 48h du deuxième tour des élections municipales à Ajaccio, la liste Stintu Aiaccinu qui a recueilli quelques 2005 voix dimanche dernier, annonce ne pas donner de consignes de vote.
Dans une lettre ouverte aux Ajacciens, Pascal Zagnoli et ses co-listiers tiennent toutefois à remercier les électeurs qui ont choisi de leur faire confiance au premier tour. « Stu risulatatu in Aiacciu ci lascia spirà una bedda capacità di travagliu è di prugressioni pà l’avvena », écrivent-ils en rappelant que la démarche impulsée par Stintu Aiaccinu est le fait d’hommes et de femmes qui ne sont « pas des professionnels de la politique, mais des Ajacciens, des travailleurs, désireux de s’engager pour l’avenir de notre ville ». « Avemi battutu a campagna micca contr’à l’altri furmazioni pulitichi, ma prisintendu un prughjettu schiettu è ambiziosu. È sopratuttu, rispittendu l’altri listi è candidati », insiste la liste conduite par le secrétaire national du PNC.
Ainsi, si les 8,69% obtenu par sa liste ne lui permette pas d’être présent au second tour, Pascal Zagnoli affirme que sa démarche continuera. « Saremi bè prisenti nant’u tarrenu pà difenda a nostra visioni di u sviluppu aiaccinu. U stintu aiaccinu è a nostra visioni di l'identità, sò stati in cori di u nostru prughjettu postu chi semi primurosi di veda una cità d'Aiacciu corsa è fiera. Avemi fattu dinò a scelta di difenda una visioni di un naziunalisimu municipali apartu nant'à u mondu ecunomicu, giratu versu u sviluppu di u nostru tarritoriu, è ch'un avia micca a paura di parlà di sughjetti di sucità : immigrazioni, sicurità, droga...etc. Un discorsu chjaru, di rompitura di pettu à a maghjurità municipali di sicura, ma dinò di pettu à l'altri naziunalisti di manca ch'ùn ani micca a listessa visioni sucitali di l'avvena di stu paesi è di ssu populu ».
Dans ce droit fil, il confirme que Stintu Aiaccinu restera dans une démarche d’opposition à la majorité sortante. « Postu chi semi più chi upposti à una strategia di una cità a 100 000 abitanti, sopratuttu cù a gestioni finanziaria assai pessima di a squadra di a maghjurità municipali in piazza. Semi ancu di più upposti à a so strategia pulitica, nanzituttu nant'à mubilità è l'alloghju. È cunsidaremi chi ci voli à fà ancu di più a u liveddu di u sviluppu ecunomicu è di a rivitalisazioni di u centru-cità », écrit-il.
Alors que trois listes restent en course pour ce dimanche, Stintu Aiaccinu dresse par ailleurs un état des forces en présence et demande de ne donner aucune voix à la liste conduite par François Filoni, « l’extrême droite française incarnant une formation politique ennemie de la Corse et de son peuple depuis toujours ».
Dans la foulée, la démarche conduite par le secrétaire national du PNC tacle en revanche Aiacciu Vivu, l’autre liste nationaliste conduite par Jean-Paul Carrolaggi. « Semi stati assai surpresi è dillusi di a so pretenzioni è di u so disprezzu ricusendu di scuntrà ci pà avè une discussioni ». Et de dénoncer : « Ani prifiritu niguzià cù i partiti di a manca francesa piuttostu chi di circà à aduniscia a famiglia naziunalista circhendu cumprumissi cullittivi. Allora chi si pudia circà una strada rispittendu a cuntradizzioni è parmittendu spazi di scambi. Di manera più larga l'adunita ò u sustegnu publicu un si poni fà a colpi di bucii, o manchendu di rispettu à l'onori di a ghjenti duranti tuttu una campagna. Sta dicisioni pulitica di ricusà un incontru tra di noi, testimuneghja bè di a strategia missa in piazza dapoi maghju scorsu è di a vulintà chjara di lascià a nostra furmazioni pulitica in bordu di strada », fustige Pascal Zagnoli en tenant toutefois à souhaiter « bonne chance » à la liste de Jean-Paul Carrolaggi.
Malgré cette analyse politique, Pascal Zagnoli et ses co-listiers tiennent à souligner qu’ils laissent tous ceux qui leur ont fait confiance au premier tour libre de faire leur choix dimanche. « Li dimi di vutà dumenica in cuscenza, è di fà una scelta in cuerenza cù i so idei », posent-ils avant de conclure : « Par contu nostru, cunsidaremi chi una strada ci hè è l'avemi da tena ».
Dans une lettre ouverte aux Ajacciens, Pascal Zagnoli et ses co-listiers tiennent toutefois à remercier les électeurs qui ont choisi de leur faire confiance au premier tour. « Stu risulatatu in Aiacciu ci lascia spirà una bedda capacità di travagliu è di prugressioni pà l’avvena », écrivent-ils en rappelant que la démarche impulsée par Stintu Aiaccinu est le fait d’hommes et de femmes qui ne sont « pas des professionnels de la politique, mais des Ajacciens, des travailleurs, désireux de s’engager pour l’avenir de notre ville ». « Avemi battutu a campagna micca contr’à l’altri furmazioni pulitichi, ma prisintendu un prughjettu schiettu è ambiziosu. È sopratuttu, rispittendu l’altri listi è candidati », insiste la liste conduite par le secrétaire national du PNC.
Ainsi, si les 8,69% obtenu par sa liste ne lui permette pas d’être présent au second tour, Pascal Zagnoli affirme que sa démarche continuera. « Saremi bè prisenti nant’u tarrenu pà difenda a nostra visioni di u sviluppu aiaccinu. U stintu aiaccinu è a nostra visioni di l'identità, sò stati in cori di u nostru prughjettu postu chi semi primurosi di veda una cità d'Aiacciu corsa è fiera. Avemi fattu dinò a scelta di difenda una visioni di un naziunalisimu municipali apartu nant'à u mondu ecunomicu, giratu versu u sviluppu di u nostru tarritoriu, è ch'un avia micca a paura di parlà di sughjetti di sucità : immigrazioni, sicurità, droga...etc. Un discorsu chjaru, di rompitura di pettu à a maghjurità municipali di sicura, ma dinò di pettu à l'altri naziunalisti di manca ch'ùn ani micca a listessa visioni sucitali di l'avvena di stu paesi è di ssu populu ».
Dans ce droit fil, il confirme que Stintu Aiaccinu restera dans une démarche d’opposition à la majorité sortante. « Postu chi semi più chi upposti à una strategia di una cità a 100 000 abitanti, sopratuttu cù a gestioni finanziaria assai pessima di a squadra di a maghjurità municipali in piazza. Semi ancu di più upposti à a so strategia pulitica, nanzituttu nant'à mubilità è l'alloghju. È cunsidaremi chi ci voli à fà ancu di più a u liveddu di u sviluppu ecunomicu è di a rivitalisazioni di u centru-cità », écrit-il.
Alors que trois listes restent en course pour ce dimanche, Stintu Aiaccinu dresse par ailleurs un état des forces en présence et demande de ne donner aucune voix à la liste conduite par François Filoni, « l’extrême droite française incarnant une formation politique ennemie de la Corse et de son peuple depuis toujours ».
Dans la foulée, la démarche conduite par le secrétaire national du PNC tacle en revanche Aiacciu Vivu, l’autre liste nationaliste conduite par Jean-Paul Carrolaggi. « Semi stati assai surpresi è dillusi di a so pretenzioni è di u so disprezzu ricusendu di scuntrà ci pà avè une discussioni ». Et de dénoncer : « Ani prifiritu niguzià cù i partiti di a manca francesa piuttostu chi di circà à aduniscia a famiglia naziunalista circhendu cumprumissi cullittivi. Allora chi si pudia circà una strada rispittendu a cuntradizzioni è parmittendu spazi di scambi. Di manera più larga l'adunita ò u sustegnu publicu un si poni fà a colpi di bucii, o manchendu di rispettu à l'onori di a ghjenti duranti tuttu una campagna. Sta dicisioni pulitica di ricusà un incontru tra di noi, testimuneghja bè di a strategia missa in piazza dapoi maghju scorsu è di a vulintà chjara di lascià a nostra furmazioni pulitica in bordu di strada », fustige Pascal Zagnoli en tenant toutefois à souhaiter « bonne chance » à la liste de Jean-Paul Carrolaggi.
Malgré cette analyse politique, Pascal Zagnoli et ses co-listiers tiennent à souligner qu’ils laissent tous ceux qui leur ont fait confiance au premier tour libre de faire leur choix dimanche. « Li dimi di vutà dumenica in cuscenza, è di fà una scelta in cuerenza cù i so idei », posent-ils avant de conclure : « Par contu nostru, cunsidaremi chi una strada ci hè è l'avemi da tena ».
-
Portivechju - Coup d'envoi di A San Ghjaseppu
-
MSL Volley. Le GFCA Ajaccio joue sa survie à Poitiers
-
Mort d'Yvan Colonna: le parquet demande un procès pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste
-
Gymnastique : près de 330 gymnastes réunies à Calvi pour les championnats interdépartementaux et de Corse
-
Municipales. Aiacciu Vivu veut « faire tomber la dernière citadelle »