Municipales - Pour François Filoni (RN), « Ajaccio doit redevenir une ville propre et sécurisée »

- Vous serez tête de liste de la démarche « Unione di i Patriotti », aux prochaines élections municipales d’Ajaccio, quel est le sens de cet engagement ?

- Ajaccio, comme l’ensemble de la Corse, se trouve aujourd’hui à un tournant décisif de son histoire. La cité impériale ne peut être réduite à un simple territoire économique ou géographique, posé entre mer et montagnes, ni à une population enracinée depuis des générations. Elle incarne une mémoire collective, une culture et une identité vivante. À l’instar de nombreuses villes en France et en Europe, Ajaccio est confrontée à un risque réel d’érosion culturelle et de fragilisation démographique si aucune action ambitieuse n’est engagée. Ne pas agir aujourd’hui, c’est accepter demain l’effacement progressif de son âme et la dilution de ce qui fait sa singularité.- Le Rassemblement national s’inscrit aujourd’hui dans une dynamique électorale solide à Ajaccio et plus largement en Corse. Lors des élections législatives de juillet 2024, les Ajacciens ont exprimé un choix clair en me plaçant largement en tête dès le premier tour avec 47%, puis en me renouvelant leur confiance au second tour avec plus de 50 % des suffrages exprimés. Ces résultats traduisent une attente forte de changement et une volonté de rompre avec un système politique à bout de souffle. Avec près de 9 200 voix à Ajaccio, renforcées par l’alliance assumée et transparente avec la Mossa Palatina et l’accord avec l’UDR au sein de « Unione di i Patriotti », nous constituons aujourd’hui la première force politique de la ville. Cette réalité nouvelle nous confère une responsabilité particulière vis-à-vis des Ajacciens qui souhaitent voir leur ville sortir de l’immobilisme. À travers la liste « Gagner pour Ajaccio », notre ambition est claire : proposer une véritable alternative pour transformer Ajaccio, une ville aujourd’hui paralysée dans de nombreux domaines. Il s’agit de redonner un cap, de restaurer l’efficacité de l’action publique locale et de défendre l’identité, la sécurité et la qualité de vie des habitants. Cette démarche s’inscrit dans une campagne menée avec sérieux, éthique et responsabilité, fondée sur un projet solide et une vision claire pour l’avenir de la cité impériale.- Le bilan du mandat du maire sortant, Stéphane Sbraggia, et de son équipe est profondément négatif. Les dysfonctionnements sont visibles dans tous les quartiers : saleté persistante, espaces laissés à l’abandon, disparition de la vie sociale, embouteillages permanents et absence criante de solutions de stationnement. À cela s’ajoute une véritable crise morale au sein de la municipalité, incarnée par un maire qui n’a jamais bénéficié d’une adhésion populaire comparable à celle de son prédécesseur. La gestion du dossier du téléphérique illustre parfaitement cette dérive. Présenté comme un projet structurant avec une capacité annoncée de 2 000 passagers par heure, il n’en transporte aujourd’hui qu’une cinquantaine dans les faits. Les engagements environnementaux inscrits dans le cahier des charges n’ont pas été respectés. Ce dossier symbolise l’influence excessive des lobbies, l’amateurisme de la majorité municipale et, plus largement, l’échec de sa politique. Mais ce qui choque le plus dans ce bilan, c’est la tentative de mise à disposition de la citadelle d’Ajaccio via un appel à projets international porté par Choose France, au profit de fonds étrangers, qu’il s’agisse d’un bail de 40 ou de 60 ans. Ce joyau ne peut être réduit à une simple valeur marchande : il possède une valeur patrimoniale, historique et immatérielle inestimable. La citadelle est une part de l’âme d’Ajaccio, et seuls les Ajacciens et, au-delà, les Corses doivent en rester les propriétaires et les garants.- Nous allons en effet engager la campagne sur le terrain dans les prochains jours, au plus près des Ajacciens. Le projet que nous portons est clair et assumé : faire d’Ajaccio une ville réparée, bien entretenue, réconciliée avec son histoire et son identité, et résolument tournée vers l’avenir. Notre programme s’articule autour de priorités concrètes et immédiatement perceptibles par les habitants. D’abord, le retour de la tranquillité dans chaque quartier. Cela passe par une présence renforcée et permanente de la police municipale, de jour comme de nuit, et par une politique de tolérance zéro face aux points de deal, aux incivilités, aux nuisances sonores et à l’insécurité. Ajaccio doit redevenir une ville propre et respectée, chaque jour, grâce à une collecte des déchets optimisée, une lutte déterminée contre les dépôts sauvages et des interventions ciblées dans les secteurs les plus touchés. La prolifération des rats, des moustiques et des nuisibles fera l’objet d’actions immédiates et durables.Nous voulons également une ville qui circule mieux. Cela implique un plan de circulation entièrement repensé, des transports en commun plus efficaces et un stationnement de proximité facilité par la création de parkings gratuits. Moins de stress au quotidien, plus de fluidité pour tous. Faire vivre Ajaccio toute l’année est une autre ambition majeure. Cela passe par des quartiers attractifs, embellis et animés, ainsi que par le développement d’un tourisme patrimonial et vert, respectueux de notre histoire, de notre identité et créateur d’emplois locaux durables.Ajaccio doit devenir une ville plus saine et plus verte. Nous investirons dans des équipements sportifs en nombre, soutiendrons activement les clubs et engagerons une politique ambitieuse de végétalisation : plus d’arbres, davantage d’espaces ombragés et moins de béton inutile. La protection des espaces naturels et la lutte contre les îlots de chaleur guideront l’ensemble de nos choix. L’urbanisme sera maîtrisé et construit en concertation avec les habitants. Construire, oui, mais mieux, et surtout pour les Ajacciens. Dans cette logique, nous travaillerons avec le GIRTEC afin de dégager du foncier et des logements permettant aux promoteurs de favoriser l’accession à la propriété de résidences principales, en priorité au bénéfice des Ajacciens.Enfin, l’éducation et la santé constituent une priorité absolue. Les écoles doivent être rénovées, sécurisées et modernisées, avec un réel confort thermique et des équipements pédagogiques adaptés. Aucun enfant à Ajaccio ne doit apprendre dans des conditions indignes. Dans une région marquée par la précarité, la capitale ne peut rester passive. La municipalité doit agir, notamment en matière de dépistage des carences de soins chez les enfants comme chez les personnes âgées. C’est une question de dignité, de justice sociale et de responsabilité collective.- Dès notre arrivée aux responsabilités, nous mettrons en place un audit indépendant des finances de la ville afin de disposer d’une vision précise, objective et transparente de la situation budgétaire. Cet état des lieux nous permettra d’opérer les ajustements nécessaires et de définir des priorités claires, sans jamais faire peser l’effort sur les Ajacciens.Les taux locaux d’imposition seront gelés afin de préserver le pouvoir d’achat. Chaque euro dépensé devra être pleinement justifié et réellement utile à la ville, à son fonctionnement et à son image. Nous engagerons une suppression déterminée des dépenses inefficaces ou superflues, avec un objectif clair : réduire les frais de fonctionnement pour augmenter la part consacrée à l’investissement. La transparence sur l’utilisation de l’argent public sera totale. Parallèlement, nous lancerons sans attendre une démarche active de recherche de partenaires institutionnels et financiers afin d’obtenir des subventions pour les projets communaux et ainsi maximiser les capacités d’action de la ville sans alourdir la fiscalité locale.- La sécurité est en effet l’un des piliers de notre projet. Si certaines études classent Ajaccio parmi les villes les plus sûres de France, ces statistiques ne doivent pas masquer la réalité vécue au quotidien par de nombreux habitants. La sécurité ne se résume pas à des classements : elle se mesure au ressenti des Ajacciens et aux faits constatés sur le terrain. Aujourd’hui, les réseaux de trafic de drogue sont implantés sur l’ensemble du territoire communal, avec des points de vente parfois visibles et connus de tous. Le racket et les violences, y compris aux abords des établissements scolaires, existent et ne peuvent être ignorés. Par ailleurs, les incivilités, notamment environnementales, sont en constante augmentation et participent à un sentiment de dégradation de l’espace public. L’activité judiciaire quotidienne devant les tribunaux, qu’il s’agisse de violences aux personnes ou de trafic de stupéfiants, vient nuancer fortement les discours trop optimistes. Oui, Ajaccio peut et doit faire mieux. Notre responsabilité est d’anticiper, de prévenir et d’agir avec fermeté, avant que ces phénomènes ne s’installent durablement.- Si je suis élu maire d’Ajaccio, ma priorité sera de redonner confiance aux investisseurs, aussi bien dans le secteur du bâtiment que dans celui de la création d’emplois. Une ville qui avance est une ville qui rassure et qui crée les conditions d’un développement économique durable. J’appliquerai une règle simple et pragmatique dans l’ensemble des quartiers : pas de stationnement, pas de commerce. Il n’est plus acceptable de voir des petits commerces fermer faute d’accessibilité. Le stationnement de proximité est une condition essentielle à la survie du commerce local. Je souhaite également renforcer l’attractivité du cœur de ville en développant un véritable marché central, vivant et régulier, largement approvisionné en produits du terroir. Ce sera un levier à la fois économique, social et identitaire, au service des producteurs locaux, des commerçants et des Ajacciens.-Je m’engage à ne jamais censurer l’opposition lors des conseil municipaux. Toute vérité franchit trois étapes. D'abord elle est ridiculisée. Ensuite, elle subit une forte opposition. Puis, elle est considérée comme ayant toujours été une évidence.