Carnet de deuil - Piazzili, Isolacciu di Fiumorbu, Bastia


La rédaction le Lundi 26 Janvier 2026 à 16:09

Souvenir : Piazzili, Isolacciu di Fiumorbu, Bastia

Carnet de deuil - Piazzili, Isolacciu di Fiumorbu, Bastia
 Souvenir
28/01/2025 28/01/2026
Piazzili, Isolacciu di Fiumorbu, Bastia
 
M. Campocasso Stéphane
 
La peine et le manque de toi nous ont envahis depuis ton départ soudain.
Mais notre famille restera unie à jamais grâce aux souvenirs partagés,  
et à tout l'amour que tu nous a donné. 
Nous t'aimons et nous t'aimerons pour l'éternité. 
 
En ce jour, les cœurs qui t'ont aimé te portent en pensée.
Reposes en paix. 
Ta femme et ton fils précieux, Saveriu. 
 





