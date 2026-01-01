Carnet de deuil - Piazzili, Isolacciu di Fiumorbu, Bastia

Souvenir

28/01/2025 28/01/2026

Piazzili, Isolacciu di Fiumorbu, Bastia

M. Campocasso Stéphane

La peine et le manque de toi nous ont envahis depuis ton départ soudain.

Mais notre famille restera unie à jamais grâce aux souvenirs partagés,

et à tout l'amour que tu nous a donné.

Nous t'aimons et nous t'aimerons pour l'éternité.

En ce jour, les cœurs qui t'ont aimé te portent en pensée.

Reposes en paix.

Ta femme et ton fils précieux, Saveriu.