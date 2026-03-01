Municipales. À Sartène, Paul-Félix Benedetti enregistre une victoire historique

C'est une prise importante pour la famille nationaliste. Ce dimanche soir, Paul-Félix Benedetti et sa liste "Aiò Sartinesi" remportent le second tour des élections municipales à Sartène avec 54,85 % des suffrages exprimés, soit 1368 voix.



Ils devancent la liste "Sartè pà fà la campa" conduite par Christophe Mondoloni qui enregistrent 45,15% des suffrages, soit 1126 voix.



Si la victoire de Paul-Félix Benedetti est très nette ce dimanche soir, cette élection été serrée jusqu'au bout et a poussé les Sartinesi à se mobiliser en nombre, puisque plus de 90 % des électeurs se sont rendus aux urnes ce dimanche.



« La victoire est nette, sans bavure, un écart considérable, ce qui montre que notre démarche était la bonne, qu'elle était portée par des hommes et les femmes de conviction, de compétence, », a déclaré le nouveau maire de Sartène en ajoutant : « Ce soir a été validée la démarche collective d’Aiò Sartinesi, qui est ancrée sur des compétences, sur un enracinement paisani très profond. Je tiens à remercier tous nos électeurs et électrices, ceux de toujours, mais aussi ceux qui nous ont rejoints, parce qu'ils ont trouvé dans cette démarche de la clarté et de la transparence, et pour Sartène, le progrès de demain. J'appelle l'ensemble des Sartenais à une réconciliation générale, pour qu'il puisse y avoir un travail politique, social, économique, culturel, éducatif, cohérent pour que Sartène rattrape ce déclin qu'elle a connu sur ces 30 dernières années, et qu'on amorce cette rampe de reprogression vers un Sartène digne, conquérant et respecté ».



Pour rappel, la liste « Sartè pà fà la campa » avait terminé en tête du premier tour avec 35,9 % des suffrages, représentant 873 voix. Paul-Félix Benedetti et sa liste « Aiò Sartinesi » avaient obtenu 33,59 % des suffrages au premier tour soit 815 voix. Pascal Quilichini (« Anima Sartinesa ») et Ludovic Cerlini (« Sartè, oghji pà dumani) qui avaient respectivement recueilli 17,81 % et 12,61% des suffrages avaient décidé de se retirer sans donner de consignes de vote.



Grâce à son score, la liste transpartisane conduite par le leader de Core in Fronte occupera 21 sièges au conseil municipal, tandis que celle de Christophe Mondoloni en obtient 6.





Ce dimanche soir, Paul-Félix Benedetti appelle l'ensemble des Sartenais à travailler ensemble pour l'avenir de la commune. « Notre liste, dès le départ, était une liste de rassemblement, c'était une liste qui avait toutes les couleurs de Sartène, et je crois que nous allons enrichir notre démarche initiale en se mettant à la portée des centaines de Sartenais qui massivement nous ont portés à la victoire, et je leur dis grandement merci, parce que Sartène en avait vraiment besoin ».



