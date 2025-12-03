Municipales 2026 : les pompiers lancent le label national “Commune qui sauve”

Un engagement public pour la sécurité civile
Comme l’explique le Lieutant-colonel Thierry Nutti, président de l’union départementale des personnels du SIS 2B (UDPSIS 2B) : « Face à la hausse des risques naturels, technologiques ou sanitaires, la FNSPF appelle à une mobilisation politique locale plus affirmée. Les communes qui rejoindront le dispositif pourront signer une charte d’engagement volontaire, dont la validation leur ouvrira l’accès à l’écusson national “Commune qui sauve”, présenté comme un symbole de proximité, de civisme et d’action au service de la sécurité collective ». La démarche repose sur une alliance jugée déterminante par la Fédération : élus, agents municipaux, sapeurs-pompiers et citoyens. Pour les candidats, cet engagement a une portée « citoyenne, morale et politique », souligne la FNSPF, qui insiste sur la nécessité de bâtir des territoires plus résilients et mieux préparés.
Une plateforme numérique dédiée aux adhésions
La charte repose sur cinq priorités : renforcer la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires, diffuser une culture locale de la prévention, former largement aux gestes qui sauvent, structurer une réserve communale de sécurité civile et soutenir les amicales et associations de pompiers. Ces engagements constituent le socle opérationnel du futur label. Pour faciliter l’adhésion, la FNSPF met en place une plateforme numérique permettant de signer la charte, d’accéder aux outils de communication, de télécharger le diplôme d’engagement et les éléments de l’écusson, et de rejoindre un réseau national. L’outil offrira également un espace d’échanges et de bonnes pratiques entre collectivités : https://pompiers.jotform.com/253175247536057
Des actions concrètes sur le terrain
Le dispositif s’accompagne d’un ensemble d’initiatives opérationnelles : organisation de journées dédiées aux gestes qui sauvent, installation de défibrillateurs dans les établissements recevant du public, actualisation des documents communaux sur les risques et intégration des enjeux climatiques et énergétiques dans les projets locaux. L’objectif est clair : passer du symbole à l’action.
En cohérence avec les priorités nationales
“Commune qui sauve” s’inscrit dans la continuité de la loi Matras (2021) et des politiques visant à renforcer la résilience citoyenne face aux risques climatiques, sanitaires et technologiques. "Avec Commune qui sauve, nous envoyons un signal clair : la protection des habitants n’est pas un supplément d’âme, c’est un pilier de l’action publique locale. Les communes sont la première ligne de sécurité civile. En s’engageant à nos côtés, les élus affirment une vision : celle d’un territoire résilient, solidaire et préparé », a déclaré Jean-Paul Bosland, président de la FNSPF
