Municipales 2026 : le fil de la campagne à Bonifacio, Propriano et Bastia

Bonifacio 21
Jean-Charles Orsucci et ses colistiers de Bonifacio 21 tiendront une réunion publique le
Vendredi 27 février
À partir de 18h
À l’Espace Saint-Jacques.
À cette occasion seront présentés :
- le bilan de la mandature écoulée,
- le projet,
- la liste Bonifacio 21.
« Propriano Unie »
La liste Bartoli « Propriano Unie » organise trois réunions / rencontres de quartiers afin de présenter son projet municipal 2026–2032 et d’échanger directement avec la population.
Ces temps de rencontre permettront de présenter nos engagements pour la prochaine mandature,d’aborder les projets concrets concernant chaque quartier,d’écouter les attentes et propositions des habitants, de débattre librement et de construire ensemble les priorités à venir.
Les rendez-vous :
Samedi 28 février
11h00 – Place de l’église
• Quartiers Mancinu / Leonetti / Écoles / Pruno Cervone / Bartaccia
17h00 – École maternelle
Samedi 7 mars
• Quartiers Paratella / Frusteru / Funtana di u Frusteru
16h30 – City stade
Ces réunions s’inscrivent dans une démarche de proximité et de responsabilité, fidèle à la méthode que nous défendons : planifier, concerter, agir et réaliser.
Bastia : présentation de la liste"- Via Citadinaé
la présentation officielle de la liste "Via Citadina" aura lieu ce samedi 28 février à 18h à la Galerie Noir et Blanc, avec un temps d’accueil et d’échanges informels.
La présentation officielle de la liste aura lieu à 19 heures, entouré(e) de l’ensemble des colistiers présents, ainsi que de nos sympathisants et militants.
La soirée se poursuivra par un moment convivial, accompagné d’un concert.
