La rédaction le Samedi 31 Janvier 2026 à 16:41

Paul-Félix Benedetti, tête de liste d’Aiò Sartinesi pour les élections municipales des 15 et 22 mars 2026, a présenté ce samedi matin ses colistiers et son programme devant plus de 300 personnes. Il a défendu une démarche fondée sur l’intérêt général, le rassemblement et la collégialité, affirmant la nécessité d’engager une dynamique nouvelle pour Sartè, au service de l’ensemble des Sartinais et des intérêts collectifs de la commune. « Sartè, la plus grande commune de Corse, souvent présentée comme la plus corse des villes corses, a besoin de l’engagement de toutes et tous pour retrouver une dynamique positive. C’est dans cet esprit de rassemblement et de collégialité que notre liste a été constituée. Elle est guidée par un seul objectif : l’intérêt général, au service de l’ensemble des Sartinais et des intérêts collectifs de la cité » a-t-il notamment rappelé.



Municipales 2026 - Sartene : Paul-Félix Benedetti a présenté sa liste

Les 27 de Aiò Sartinesi

(Facebook (Aiò Sartinesi)
(Facebook (Aiò Sartinesi)
1. M. Paul-Félix BENEDETTI, Ingénieur, Conseiller a l'Assemblée de Corse
2. Mme Jeanine MONDOLONI, Professeur des écoles, Conseillère municipale
3. M. Laurent TRAMONI, Chargé de mission à l'EPCIC
4. Mme Caroline CANETTI, Educatrice spécialisée a la Falep, Conseillère municipale
5. M. François Dominique de PERETTI, Administrateur territorial
6. Mme Anne RICCI BIANCHINI, Juriste, Enseignante
7. M. Ange TRAMONI, Technicien territorial principal
8. Mme Cécile CLAUS, Attachée principale à la DRAAF de Corse
9. M. Emmanuel LUCCHINI, Exploitant agricole
10. Mme Corinne LEANDRI, Docteur en médecine, Exploitante agricole
11. M. Louis ZEDDA, Adjoint administratif à la CDC
12. Mme Dominique FILIPPI-SAMPIERI, Infirmière libérale
13. M. Thomas CORNEILLE, Employé de restauration
14. Mme Andrée SANNA, Infirmière
15. M. Michel COSTA, Adjudant-Chef de SPP
16. Mme Charlotte SAVELLI, Professeur des écoles
17. M. Gérard GHISLAIN-CIANFERANI, Exploitant agricole
18. Mme Monica Karine LOPES DA SILVA, Préparatrice en pharmacie
19. M. Jordan COSSU, Employé, Conseiller municipal
20. Mme Leana Bianca PANIZZA, Doctorante en droit
21. M. Mathieu RICCI, Adjoint administratif à la CDC
22. Mme Rosalia BENEDETTI, Etudiante
23. M. Andrea TAMBURINI, Etudiant
24. Mme Marina PIETRI, Employée de commerce
25. M. Jean-Marc PALADINI, Technicien territorial principal
26. Mme Danielle TRAMONI, Professeur certifiée d'histoire et géographie
27. M. Nicolas ALARIS, Directeur de structure touristique, Conseiller




