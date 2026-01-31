Municipales 2026 - Sartene : Paul-Félix Benedetti a présenté sa liste

Les 27 de Aiò Sartinesi
1. M. Paul-Félix BENEDETTI, Ingénieur, Conseiller a l'Assemblée de Corse
2. Mme Jeanine MONDOLONI, Professeur des écoles, Conseillère municipale
3. M. Laurent TRAMONI, Chargé de mission à l'EPCIC
4. Mme Caroline CANETTI, Educatrice spécialisée a la Falep, Conseillère municipale
5. M. François Dominique de PERETTI, Administrateur territorial
6. Mme Anne RICCI BIANCHINI, Juriste, Enseignante
7. M. Ange TRAMONI, Technicien territorial principal
8. Mme Cécile CLAUS, Attachée principale à la DRAAF de Corse
9. M. Emmanuel LUCCHINI, Exploitant agricole
10. Mme Corinne LEANDRI, Docteur en médecine, Exploitante agricole
11. M. Louis ZEDDA, Adjoint administratif à la CDC
12. Mme Dominique FILIPPI-SAMPIERI, Infirmière libérale
13. M. Thomas CORNEILLE, Employé de restauration
14. Mme Andrée SANNA, Infirmière
15. M. Michel COSTA, Adjudant-Chef de SPP
16. Mme Charlotte SAVELLI, Professeur des écoles
17. M. Gérard GHISLAIN-CIANFERANI, Exploitant agricole
18. Mme Monica Karine LOPES DA SILVA, Préparatrice en pharmacie
19. M. Jordan COSSU, Employé, Conseiller municipal
20. Mme Leana Bianca PANIZZA, Doctorante en droit
21. M. Mathieu RICCI, Adjoint administratif à la CDC
22. Mme Rosalia BENEDETTI, Etudiante
23. M. Andrea TAMBURINI, Etudiant
24. Mme Marina PIETRI, Employée de commerce
25. M. Jean-Marc PALADINI, Technicien territorial principal
26. Mme Danielle TRAMONI, Professeur certifiée d'histoire et géographie
27. M. Nicolas ALARIS, Directeur de structure touristique, Conseiller
