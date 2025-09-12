CorseNetInfos
Monticello : plusieurs blessés après un accident de la circulation


Léana Serve le Vendredi 12 Septembre 2025 à 10:16

Un accident de la circulation s’est produit ce vendredi matin à Monticello, sur la RT 30, à hauteur du supermarché Utile. Plusieurs blessés ont été pris en charge par les secours. La route est pour le moment coupée à la circulation dans les deux sens.



Un accident de la circulation s’est produit ce vendredi matin à Monticello, sur la RT 30, au niveau du supermarché Utile, lieu-dit Ortantonia. Une collision a impliqué un bus et une voiture. Plusieurs blessés sont à déplorer : le conducteur de la voiture, âgé de 35 ans, qui souffre d’une plaie importante à la jambe, un homme de 29 ans en cours de désincarcération et un homme de 55 ans, qui souffre d'une douleur costale et dorsale, pris en charge par les sapeurs-pompiers de Belgodere. Le chauffeur du bus, choqué, a également été assisté par les équipes sur place de l'Île-Rousse, Belgodère et Calvi.
 

La RT 30 est coupée dans les deux sens le temps de l’intervention et une déviation a été mise en place par les gendarmes. Plusieurs véhicules de secours sont mobilisés, dont deux ambulances, une équipe de désincarcération, ainsi que le chef de groupe des pompiers. Le Dragon 2B est engagé pour procéder à l'évacuation de l'homme de 29 ans. Les 45 autres passagers du bus ont été mis en sécurité dans la salle des fêtes Jacques-Ambroggi.






