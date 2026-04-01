Monaccia d’auddè : L’opposition réagit au recours du préfet demandant l’annulation de l’élection municipale

Voici le communiqué :



« Le jeudi 2 avril, nous avons appris par voie de presse qu’un recours électoral avait été déposé devant le tribunal administratif de Bastia. Le même jour, les trois élus de la liste Monacia Insemi ont reçu, par courrier recommandé du tribunal administratif de Bastia, une notification précisant que Monsieur le préfet de Corse-du-Sud a engagé un déféré préfectoral concernant l’élection municipale du 15 mars 2026 sur la commune de Monacia-d’Aullène.



Nous tenons à souligner qu’un recours électoral initié par le préfet est une démarche inhabituelle. Il est encore plus rare que le recours préfectoral ait pour fondement l’invocation d’un ensemble d’éléments, de faits et de signalements de nature à soulever de nombreuses interrogations quant à la sincérité du scrutin. En l’espèce, des signalements ont été effectués, émanant à la fois d’habitants de la commune et des services de gendarmerie, lesquels ont constaté des pressions et des menaces visant à influencer le vote des électeurs, ainsi qu’un nombre excessif d’inscriptions et de procurations.



La liste Monacia Insemi, portée par Monsieur Jean-Jacques Lucchini, tient à rappeler avec la plus grande clarté qu’elle n’est en aucun cas à l’origine de ce recours et qu’elle n’a, à aucun moment, saisi le tribunal administratif. Nous attendons sereinement que la justice statue sur le recours introduit par l’autorité préfectorale. La liste Monacia Insemi vous tiendra informés des suites données à ce recours ».



