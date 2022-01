Mohamed Harrak, consul général du Maroc en Corse, est décédé

Le consul général du Maroc à Bastia est décédé le 16 janvier dernier. L'annonce de sa disparition a secoué la communauté marocaine et magrébine, mais au-delà la Corse dans son ensemble.Au terme d'une maladie implacable Mohamed Harrak, originaire de Tanger, et père de deux enfants, a quitté la grande scène de la vie. Ayant rejoint son poste en Corse en octobre 2017, après avoir transité par l'Espagne et le Portugal, et après avoir fréquenté, avant cela, les cabinets ministériels, le diplomate était un homme d'écoute et de dialogue dont le but était de resserrer les liens, déjà existants et historiques, entre la Corse et le Maroc. Fin connaisseur de la France, où il avait suivi son cursus universitaire avec l'obtention d'un diplôme en Science Politique, Mohamed Harrak était un homme d'ouverture, et dans le même temps un homme de terrain, très apprécié, également, dans toutes les strates de la vie politique insulaire., Il n'avait de cesse d'aller au contact des associations et des personnes qui les animent pour que ces liens demeurent forts et ce au bénéfice du plus grand nombre, notamment au plan humanitaire.Parmi les grands projets qu'il avait à cœur de voir aboutir l'établissement de la ligne aérienne entre Bastia et Fez qui avait vu le jour en juillet 2021. Très présent également au niveau de la filière agricole, il avait pris une part active à la présence d'ouvriers marocains au niveau de la récolte des clémentines dans un moment très compliqué en raison de la pandémie de Covid 19, l'année passée.C'est une disparition qui impacte la Corse dans son ensemble au regard de l'implication de Mohamed Harrak dans les dossiers les plus importants.En cette pénible circonstance la rédaction de Corse Net Infos présente à sa famille et à toutes les personnes touchées par ce deuil ses plus sincères condoléances.