Modification du cahier des charges du Brocciu : la FDSEA déplore une polémique « contre-productive »

« La FDSEA de Haute-Corse tient à réagir à la polémique suscitée par la modification du cahier des charges de la fabrication du Brocciu », indique d’emblée le communiqué. Le syndicat estime que ce débat, relancé malgré un traitement préalable « par l’ensemble de la profession – avec la participation de toutes les obédiences syndicales – est à la fois regrettable et contre-productif ».



Ce rappel intervient dans un contexte que la FDSEA qualifie d’« extrêmement difficile » pour la filière, évoquant notamment « la crise du COVID-19, la guerre en Ukraine, la sécheresse, l’épizootie de fièvre catarrhale ovine (FCO), et désormais les incertitudes autour du Brocciu ».



Le syndicat met en garde contre les conséquences d’une division interne. « Ce type de division, qui oppose aujourd’hui des personnes appartenant aux mêmes syndicats, affaiblit la démarche collective », souligne-t-il, en rappelant qu’un précédent blocage de l’INAO sur des dossiers AOP corses avait déjà eu lieu dans des circonstances similaires.



La FDSEA alerte également sur les répercussions possibles pour les apporteurs, et notamment « les bergers de Balagne, éloignés des laiteries », qui pourraient être les premiers touchés par une éventuelle suspension du dossier. « Il est donc urgent de sortir du débat stérile et de revenir à un dialogue constructif. » Dans cette perspective, le syndicat appelle l’ODARC, la Chambre d’agriculture de Haute-Corse et l’ILOCC à se réunir « au plus vite, dans un esprit de concertation », afin d’examiner « avec sérénité les arguments favorables comme défavorables à cette modification ». « Le manichéisme de certains acteurs est nuisible et ne peut que fragiliser davantage une filière déjà en souffrance », insiste encore la FDSEA. Le syndicat réaffirme son « soutien indéfectible à l’ensemble des éleveurs, qu’ils soient fermiers ou apporteurs », et se dit prêt à s’engager « dans toute action qu’elle estimera bénéfique pour la survie et la relance de la filière ».